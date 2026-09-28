Khởi tố 'Dũng trọc Hà Đông', YouTuber 'Thật Mạnh'

Nguyễn Văn Dũng (Dũng trọc Hà Đông), Phạm Tiến Mạnh (tức YouTuber Thật Mạnh) vừa bị khởi tố để điều tra vì đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can.

Những bị can bị khởi tố gồm: Phạm Tiến Mạnh; Nguyễn Ngọc Túy; Bàn Văn Huấn; Lê Đình Quyền; Vũ Duy Mẫn; Vũ Bá Đằng; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Văn Giang; Phạm Trung Kiên; Phạm Văn Quyết; Tạ Hữu Huấn; Phạm Quang Đức; Phạm Quang Chung; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Cường; Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng; Phạm Trung Kiên; Phạm Tiến Mạnh. (Ảnh: Bộ Công an)

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nổi lên các đối tượng Phạm Tiến Mạnh tức “Thật Mạnh” (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Dũng tức Dũng “trọc” Hà Đông (SN 1968; trú tại: phường Từ Liêm, Hà Nội, là đối tượng hình sự cộm cán, có 2 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý); Phạm Huy Tuyền (SN 1987; trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng).

Những đối tượng này thường xuyên đăng tải các video, phim ngắn trên mạng xã hội YouTube, Facebook có nội dung cổ xúy, kích động người xem thực hiện hành vi vi phạm luật như: Cố ý gây thương tích, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, thanh toán kiểu xã hội đen, thể hiện lối phi pháp, coi thường pháp luật…

Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo, hướng dẫn tập trung lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hải Phòng khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định.

Kết quả điều tra bước đầu, Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Tuý (SN 1992; trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng mạng xã hội YouTube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn (loại phim drama) có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được YouTube trả tiền.

Để sản xuất phim, Mạnh, Tuý tìm, thuê Bàn Văn Huấn (SN 1994, trú tại xã Tri Phú, Tuyên Quang), Vũ Duy Mẫn (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Lưu, Ninh Bình), Lê Đình Quyền (SN 1990, trú xã Đại Thanh, Hà Nội), Vũ Bá Đằng (SN 1994; trú tại xã Đại Đồng, Bắc Ninh) tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim.

Ngoài ra, Mạnh tìm và bàn bạc với Dũng “trọc” Hà Đông, là đối tượng giang hồ cộm cán nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), Nguyễn Văn Giang (tên gọi khác là “Giang rồng”), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy (là những người họ hàng, thân quen, người thường xuyên đăng ký, theo dõi tài khoản “Đời TV” của Mạnh) tham gia đóng phim để cùng câu view, câu like, tăng tương tác của Kênh và tài khoản cá nhân của các đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng YouTube, trong đó có 3 bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây.

Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc “xã hội đen” như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ suý bạo lực, tệ nạn xã hội… rồi đăng tải trên nền tảng Youtube có hàng triệu lượt xem, tương tác.

Việc đăng tải, lan truyền rộng rãi 3 bộ phim này trên mạng xã hội YouTube với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật.

Việc làm này làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng “bắt chước, làm theo” như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.