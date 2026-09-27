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Khởi tố đối tượng xâm phạm mồ mả, phát live trên TikTok

Nguyễn Hoàn
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Thua kèo phát "live PK" trên nền tảng TikTok, M.X.Đ (SN 2009, ở Hải Phòng) đã thực hiện hành vi ra nghĩa địa "xâm phạm mồ mả" dẫn đến bị khởi tố.

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can M.X.Đ (SN 2009, ở xã Ga Phúc) về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Trước đó, thông qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trường Tân (TP Hải Phòng) phát hiện trên mạng xã hội TikTok tài khoản hiển thị với tên T.V đăng tải những video xấu độc.

Trong đó, người tham gia thực hiện các thử thách nguy hiểm, phản cảm như xâm phạm mồ mả... nhằm thu hút người xem, lượt thích và tặng quà có thể quy đổi thành tiền.

Ngay sau đó, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an xã Trường Tân triển khai đồng bộ các biện pháp. Qua đó xác định, chiều 12/9, M.X.Đ (SN 2009, ở xã Gia Phúc) và P.T.V (SN 2009, ở xã Trường Tân) hẹn nhau tổ chức live PK.

- Ảnh 1.

M.X.Đ và 3 đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Live PK là một là tính năng phát trực tiếp cho phép hai người dùng kết nối màn hình để thi đấu, so tài trực diện trong một khoảng thời gian nhất định trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Theo thỏa thuận, bên nào thua sẽ phải thực hiện thử thách do bên thắng yêu cầu, thử thách được thống nhất là người thua phải đi ra nghĩa địa thực hiện các hành vi xâm phạm mồ mả.

- Ảnh 2.

M.X.Đ (áo đen) tại cơ quan công an.

Sau màn thi đấu trực tiếp, M.X.Đ thua và đồng ý “trả kèo”. Để thực hiện thử thách, M.X.Đ nhờ N.T.T (SN 2008, ở xã Gia Phúc) và P.Đ.N (SN 2010, ở xã Trường Tân) đi đến nghĩa trang Đống Bùi, thuộc xã Trường Tân. Tại đây, M.X.Đ đã thực hiện các hành vi như đã hứa trước đó.

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