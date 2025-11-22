HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khởi tố đối tượng tung 'liên hoàn cước' khiến bác dâu tử vong

Nhật Huy |

Chiều 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Võ Văn Phút (SN 1995, trú xã Thoại Sơn) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, sáng 12/11, sau khi nhậu say về nhà, Võ Văn Phút thấy cha ruột là ông Võ Văn Út đang xem tivi cùng bà Nguyễn Thị Rở (SN 1956, bác dâu của Phút) thì xảy ra cự cãi.

Trong lúc nóng giận, Phút dùng chân đá liên tiếp vào mặt bà Rở khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được người thân đưa đi cấp cứu, bà Rở đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khởi tố đối tượng tung 'liên hoàn cước' khiến bác dâu tử vong- Ảnh 1.

Bị can Võ Văn Phút khai nhận tại Cơ quan Công an

Gây án xong, Phút đến Công an xã Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi. Đối tượng được xác định từng có nhiều tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định; thời gian gần đây được vợ chồng bà Rở cho ở nhờ.

