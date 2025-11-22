HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi sau khi dụ đi mua kem

Tin - ảnh: Tuệ An |

Tại cơ quan công an ở An Giang, Lê Trí Tâm Anh khai nhận đã 2 lần hiếp dâm bé gái 7 tuổi.

Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Trí Tâm Anh (SN 1988; cư trú xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi sau khi dụ đi mua kem- Ảnh 1.

Bị can Lê Trí Tâm Anh

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi sau khi dụ đi mua kem- Ảnh 2.

Các bộ công an đang ghi lời khai bị can Lê Trí Tâm Anh

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 8-11, Anh tham gia tiệc nhậu cùng với anh P.V.H tại nhà một người bạn gần nhà của Anh.

Tại tiệc nhậu có vợ anh H. và bé A. (SN 2018, là con của anh H.). Trong lúc mọi người đang làm mồi nhậu, Anh dụ dỗ chở đi mua kem thì bé A. đồng ý.

Sau khi đi mua kem xong, trên đường về thì Anh chở bé A. ghé nhà của Anh. Tại đây, Anh đã thực hiện hành vi xâm hại bé A. rồi chở bé quay lại chỗ nhậu.

Thấy những dấu hiệu bất thường của con, cha mẹ A. gặng hỏi thì bé kể lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, cha của bé A. đã làm đơn tố giác hành vi của Anh đến công an. Qua làm việc tại cơ quan công an, Anh còn khai nhận trước đó vào ngày 23-10, Anh đã từng thực hiện hành vi xâm hại bé A. tại nhà riêng của mình.

Án mạng kinh hoàng trong đêm ở Vĩnh Long, 1 người chết, 1 người nguy kịch
Tags

xâm hại

Công an tỉnh An Giang

tỉnh An Giang

hiếp dâm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại