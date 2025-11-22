Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Trí Tâm Anh (SN 1988; cư trú xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị can Lê Trí Tâm Anh

Các bộ công an đang ghi lời khai bị can Lê Trí Tâm Anh

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 8-11, Anh tham gia tiệc nhậu cùng với anh P.V.H tại nhà một người bạn gần nhà của Anh.

Tại tiệc nhậu có vợ anh H. và bé A. (SN 2018, là con của anh H.). Trong lúc mọi người đang làm mồi nhậu, Anh dụ dỗ chở đi mua kem thì bé A. đồng ý.

Sau khi đi mua kem xong, trên đường về thì Anh chở bé A. ghé nhà của Anh. Tại đây, Anh đã thực hiện hành vi xâm hại bé A. rồi chở bé quay lại chỗ nhậu.

Thấy những dấu hiệu bất thường của con, cha mẹ A. gặng hỏi thì bé kể lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, cha của bé A. đã làm đơn tố giác hành vi của Anh đến công an. Qua làm việc tại cơ quan công an, Anh còn khai nhận trước đó vào ngày 23-10, Anh đã từng thực hiện hành vi xâm hại bé A. tại nhà riêng của mình.