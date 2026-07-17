HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố đối tượng hiếp dâm em họ ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu
|

Khi đến bãi đất trống, lợi dụng trời tối, vắng người qua lại đối tượng Bàn Nhân V. đã lôi chị Y vào hiếp dâm, dù nạn nhân đã chống cự, van xin.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bàn Nhân V (SN 2008, trú tại xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) về tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 4, Điều 141, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hiếp dâm, xảy ra ngày 29/6/2026 tại xã Ngân Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 29/6, Bàn Nhân V đến nhà anh L. T. D (xã Ngân Sơn) để ăn cơm, uống rượu.

Tại đây có chị Y (SN 2008, trú tại xã Ngân Sơn), là em họ của V, cùng một số người khác tham gia. Sau khi ăn uống, cuối giờ chiều cùng ngày chị Y nhờ V đưa về và đối tượng V đồng ý.

Khởi tố vụ hiếp dâm em họ tại Thái Nguyên gây chấn động dư luận năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Bàn Nhân V bị khởi tố về tội hiếp dâm

Đến 19h cùng ngày, V điều khiển xe máy chở Y về. Trên đường, V còn ghé nhà một người quen để tiếp tục uống rượu, sau đó mới tiếp tục chở Y về.

Khi đi qua khu vực vắng, V nảy sinh dục vọng nên đã dừng xe, dùng vũ lực kéo Y vào bãi đất trống để quan hệ tình dục.

Mặc dù Y nhiều lần từ chối và cố gắng chống cự nhưng V vẫn khống chế, thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của Y.

Sau khi thực hiện hành vi, V yêu cầu Y không được gọi điện hoặc kể chuyện với ai. Tuy nhiên, Y vẫn gọi điện thoại đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 để trình báo việc bị hiếp dâm. Tổng đài đã liên hệ với Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

công an tỉnh Thái Nguyên

vụ hiếp dâm em họ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại