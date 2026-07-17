Khi đến bãi đất trống, lợi dụng trời tối, vắng người qua lại đối tượng Bàn Nhân V. đã lôi chị Y vào hiếp dâm, dù nạn nhân đã chống cự, van xin.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bàn Nhân V (SN 2008, trú tại xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) về tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 4, Điều 141, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hiếp dâm, xảy ra ngày 29/6/2026 tại xã Ngân Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 29/6, Bàn Nhân V đến nhà anh L. T. D (xã Ngân Sơn) để ăn cơm, uống rượu.

Tại đây có chị Y (SN 2008, trú tại xã Ngân Sơn), là em họ của V, cùng một số người khác tham gia. Sau khi ăn uống, cuối giờ chiều cùng ngày chị Y nhờ V đưa về và đối tượng V đồng ý.

Đối tượng Bàn Nhân V bị khởi tố về tội hiếp dâm

Đến 19h cùng ngày, V điều khiển xe máy chở Y về. Trên đường, V còn ghé nhà một người quen để tiếp tục uống rượu, sau đó mới tiếp tục chở Y về.

Khi đi qua khu vực vắng, V nảy sinh dục vọng nên đã dừng xe, dùng vũ lực kéo Y vào bãi đất trống để quan hệ tình dục.

Mặc dù Y nhiều lần từ chối và cố gắng chống cự nhưng V vẫn khống chế, thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của Y.

Sau khi thực hiện hành vi, V yêu cầu Y không được gọi điện hoặc kể chuyện với ai. Tuy nhiên, Y vẫn gọi điện thoại đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 để trình báo việc bị hiếp dâm. Tổng đài đã liên hệ với Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc.