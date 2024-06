Khởi tố đối tượng bắn súng vào tiệm Spa ở Long An

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/3, nhóm 6 thanh niên đi 3 xe máy chạy tốc độ cao, sau đó dừng lại trước một tiệm Spa trên đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP. Tân An (Long An). Lúc này, Hà Dương Nhựt Kha (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, Long An) cùng với một thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt, bước lên thềm đẩy cửa vào bên trong, còn lại bốn thanh niên đứng ở ngoài vỉa hè chờ đợi.

Cửa vừa mở, Kha cầm vật giống khẩu súng ngắn chỉ thẳng vào trong tiệm Spa. Thấy vậy, thanh niên đi cùng đang đứng bên cạnh can ngăn, sau đó ôm kéo Kha rời đi.

Đối tượng Kha. (Ảnh: CA tỉnh Long An)

Nghi phạm Kha nhìn thấy có khoảng 5 thanh niên đang ngồi ngay cánh cửa, nghi ngờ những người này sẽ đánh trả, lập tức đối tượng lấy khẩu súng bắn đạn cao su giấu trong người bắn 1 phát vào trong tiệm Spa.

Dù những người đi chung ngăn cản, Kha không chịu dừng lại mà tiếp tục dùng súng bắn thêm 3 phát nữa, rất may không ai bị thương tích . Sau đó, nhóm này lên xe máy chạy thoát khỏi hiện trường về hướng phường 3, TP Tân An.

Quá trình điều tra công an xác định, bạn gái của một người bạn của Kha có mâu thuẫn tiền bạc với mẹ của chủ tiệm Spa ở phường 4, thành phố Tân An. Dù không liên quan sự việc nhưng Kha cùng với người khác đi đến tiệm Spa hù dọa và nổ súng vào đám đông.

Biết bị công an đang truy bắt , đối tượng Kha bỏ trốn xuống tỉnh Kiên Giang cho đến khi bị công an bắt giữ.