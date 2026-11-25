Thông qua nền tảng mạng xã hội Zalo, Kiên đã bán ma túy loại Methadone bằng hình thức gửi chuyển phát nhanh cho V.V.C.

Hôm 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Kiên, sinh năm 1982, trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, đối tượng Vũ Đức Kiên bị khởi tố để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251 Bộ Luật Hình sự.

Kiên bán Methadone thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Vũ Đức Kiên, thu giữ 172ml Methadone.

Quá trình đấu tranh, Kiên khai nhận thông qua nền tảng mạng xã hội Zalo, đã bán ma túy loại Methadone bằng hình thức gửi chuyển phát nhanh cho V.V.C, trú tại thôn Vĩnh Tài, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Được biết, V.C.C là người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm y tế khu vực Chiêm Hoá.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các doanh nghiệp chuyển phát cần nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát hàng hóa; chủ động phát hiện, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, tuyệt đối không để dịch vụ chuyển phát trở thành phương tiện tiếp tay cho tội phạm ma túy.