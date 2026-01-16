Công an TP.Hà Nội ngày 16/1 cho biết đơn vị vừa khởi tố Đào Đăng Hiệp (SN 1991, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán thiết bị điện tử trên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2025 đến 17/7/2025, Đào Đăng Hiệp đã lợi dụng mạng xã hội Zalo và Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiệp đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có nguồn nhập các mặt hàng điện tử chính hãng như đồng hồ, điện thoại iPhone với giá rẻ và cam kết giao hàng trong thời gian ngắn. Tin tưởng vào những lời quảng cáo này, nhiều người đã chuyển tiền đặt mua hoặc góp vốn kinh doanh cùng Hiệp.

Đối tượng Đào Đăng Hiệp - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hiệp không thực hiện việc giao hàng như đã thỏa thuận. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đăng Hiệp.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý triệt để vụ án, cơ quan chức năng thông báo tìm kiếm các nạn nhân của đối tượng này.

Thông tin tiếp nhận trình báo: Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội (số 20 tổ 1 Ái Mỗ, phường Sơn Tây, TP Hà Nội). Liên hệ: Điều tra viên Phùng Ngọc Hưng - Số điện thoại: 0824.794.666.