HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố Đào Đăng Hiệp

Trang Anh |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đăng Hiệp.

Công an TP.Hà Nội ngày 16/1 cho biết đơn vị vừa khởi tố Đào Đăng Hiệp (SN 1991, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán thiết bị điện tử trên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2025 đến 17/7/2025, Đào Đăng Hiệp đã lợi dụng mạng xã hội Zalo và Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiệp đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có nguồn nhập các mặt hàng điện tử chính hãng như đồng hồ, điện thoại iPhone với giá rẻ và cam kết giao hàng trong thời gian ngắn. Tin tưởng vào những lời quảng cáo này, nhiều người đã chuyển tiền đặt mua hoặc góp vốn kinh doanh cùng Hiệp.

Đối tượng Đào Đăng Hiệp - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hiệp không thực hiện việc giao hàng như đã thỏa thuận. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Đăng Hiệp.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý triệt để vụ án, cơ quan chức năng thông báo tìm kiếm các nạn nhân của đối tượng này.

Thông tin tiếp nhận trình báo: Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội (số 20 tổ 1 Ái Mỗ, phường Sơn Tây, TP Hà Nội). Liên hệ: Điều tra viên Phùng Ngọc Hưng - Số điện thoại: 0824.794.666.

Vụ giết người ở Hưng Yên: Luật sư nhận định về hành vi của nghi phạm Kiều Ngọc Anh
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Hưng Yên

TP Hà Nội

phường Sơn Tây

phường Đại Mỗ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại