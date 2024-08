Ngày 3/8, nguồn tin của PV Tiền Phong , Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Mỹ Nhiên (31 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi " tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài ".

Do Nhiên đang mang thai, nên cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhiên nghe công an đọc lệnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, đầu tháng 5, Nhiên giới thiệu 3 người anh/chị họ ở huyện U Minh cho một người ở tỉnh Kiên Giang để người này bố trí đưa sang Campuchia lao động bằng đường tiểu ngạch .

Ngoài 3 người này, Nhiên còn đưa 2 người em họ của mình sang Campuchia lao động, với lời hứa mức lương 20 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, sau khi đến Campuchia, ngày 7/6, nạn nhân gọi zalo về thông báo gia đình rằng bị ép làm các công việc nhằm lừa gạt người khác thông qua mạng xã hội.

Đồng thời, phía công ty ở Campuchia còn thông báo các nạn nhân biết, Nhiên đã bán họ với giá 30 triệu đồng/người và cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc về.