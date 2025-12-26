HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khởi tố chủ tiệm sửa xe "A Bưởi" vì hành vi dâm ô nữ sinh

Ca Linh |

Chủ tiệm sửa xe "A Bưởi" tại Vĩnh Long bị khởi tố vì có hành vi dâm ô một nữ sinh 13 tuổi khi em này đến bơm bánh xe.

Ngày 26-12, Công an xã Bình Phú cho biết vừa tống đạt quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Giàu (36 tuổi; ngụ xã Bình Phú) vì hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Vĩnh Long: Khởi tố chủ tiệm sửa xe có hành vi dâm ô nữ sinh - Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giàu. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra, vào chiều 29-10, em V.L.P (SN 2012; ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) và một số bạn học đến tiệm sửa xe "A Bưởi" của Giàu ở xã Bình Phú để bơm bánh xe.

Sau khi bơm bánh xe xong, Giàu bất ngờ có hành vi dâm ô với P.

Sự việc sau đó được P. kể cho người thân biết. Gia đình em đã đến Công an xã Bình Phú tố giác hành vi của Giàu.

Tại cơ quan công an, đối tượng này đã thừa nhận hành vi nêu trên.

