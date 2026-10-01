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Khởi tố chủ công ty cung cấp sản phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Lương Ý
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Công an TP.HCM khởi tố 3 người liên quan việc sản xuất, buôn bán thực phẩm giảm cân chứa chất cấm, trong đó có hơn 100.000 sản phẩm cung cấp cho Ngân 98.

Ngày 1/10, Công an TP.HCM thông tin, mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định nguồn cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

Khởi tố Ngân 98 và đồng phạm trong vụ buôn bán thực phẩm giảm cân chứa chất cấm - Ảnh 1.

Các bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa hai chất cấm là Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngoài cung cấp hàng hóa cho Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán các sản phẩm này cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến những sai phạm của Ngân 98.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ việc kinh doanh thực phẩm giảm cân chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương.

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến cơ quan điều tra trình báo để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, Sibutramine đã bị cấm sử dụng do có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Trong khi đó, Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những gói, viên sản phẩm “tặng kèm” không có nhãn mác, không được công bố.

Ra quyết định khởi tố Giám đốc Lương Văn Vụ
Tags

Thiên Hương

Ngân 98

công an TP.HCM

thực phẩm giảm cân

sibutramine

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