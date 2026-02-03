HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú trưởng thôn Nguyễn Ngọc Hải Đăng

Trang Anh |

Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh trên các nhóm Zalo công tác với nội dung bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo địa phương.

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng (SN 1990 - Trưởng thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2025, với vai trò Trưởng khu phố Chí Thạnh (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) và Trưởng thôn Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh trên các nhóm Zalo công tác với nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo địa phương.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định với Nguyễn Ngọc Hải Đăng - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Nhiều lần được tổ chức cơ sở và người dân trong khu phố góp ý kiến, phê bình nhưng Nguyễn Ngọc Hải Đăng vẫn phớt lờ, tái phạm.

Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã thừa nhận hành vi phạm, mong được pháp luật khoan hồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Bắt chủ cây xăng Trần Văn Đức, niêm phong, tạm giữ nhiều tang vật
Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú trưởng thôn Nguyễn Ngọc Hải Đăng - Ảnh 2.Nguyễn Công Nguyên SN 2003 ra đầu thú

Nguyễn Công Nguyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ) truy nã vào năm 2024.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

Phụ nữ

công an tỉnh Đắk Lắk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại