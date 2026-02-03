Bắt chủ cây xăng Trần Văn Đức, niêm phong, tạm giữ nhiều tang vật

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là xăng RON A95, theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1980, trú tại TPHCM), Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1975, trú tại TPHCM), Nguyễn Tấn Hiệp (sinh năm 1990, trú tại Đồng Nai), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1982, trú tại TPHCM), Trần Văn Đức (sinh năm 1971, trú tại TPHCM), Lê Thị Ngọc Hương (vợ của Trần Văn Đức, sinh năm 1981, trú tại TPHCM), Lê Thanh Tú (sinh năm 1986, trú tại Tây Ninh) và Phạm Tuấn Dũng (sinh năm 1987, trú tại TPHCM).

Trước đó, vào sáng 17/1/2026, Tổ công tác Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi, địa chỉ 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TPHCM, phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: VGP

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Đức (chủ trạm xăng) cùng Lê Thanh Tú (tài xế xe bồn) đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng RON A95 nhằm tạo màu sắc giống xăng thật để tiêu thụ ra thị trường. Cơ quan điều tra đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Lộ đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả

Quá trình điều tra xác định, đây là đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả hoạt động có tổ chức.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua xăng nền A95 nguyên chất ("xăng rin"), kết hợp dung môi công nghiệp và phẩm màu, pha trộn theo tỷ lệ nhất định nhằm làm tăng thể tích, giảm chất lượng xăng nhưng vẫn giữ hình thức như xăng RON A95 thật. Số xăng giả sau đó được tiêu thụ trực tiếp tại các trạm xăng với giá bán tương đương xăng thật để thu lợi bất chính.

Đường dây này hoạt động theo hai nhánh chính gồm một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức, thực hiện việc pha trộn và hoán đổi xăng - dung môi tại bãi tập kết xe bồn 818 Nguyễn Duy Trinh, sau đó đưa xăng giả đi tiêu thụ. Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, trực tiếp cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi.

Xe bồn bị niêm phong - Ảnh: CAND

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải là xăng RON A95 theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan; đồng thời làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.