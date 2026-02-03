Thi hành lệnh bắt tạm giam Trịnh Ngọc Đạt Dương SN 1996

Công an TP Đà Nẵng ngày 3/2 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sa Mát đã vận động, tiếp nhận và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Đạt Dương (SN 1996, trú phường Hòa Cường) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trịnh Ngọc Đạt Dương là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy nã theo Quyết định số 14813/QĐTN-CSHS ngày 24/12/2025. Sau thời gian dài bỏ trốn sang Campuchia nhằm trốn tránh pháp luật, đối tượng đã tự nguyện liên hệ xin ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2025, Trịnh Ngọc Đạt Dương cùng Nguyễn Thành Vương (SN 1988, trú phường Thanh Khê) đã có hành vi tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Vương. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Dương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vương và Trịnh Ngọc Đạt Dương về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt, Trịnh Ngọc Đạt Dương tiếp tục vắng mặt tại nơi cư trú, không rõ tung tích. Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định truy nã đối với bị can này.

Công an đọc các quyết định với Trịnh Ngọc Đạt Dương - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Quá trình truy bắt, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, rà soát và xác định Trịnh Ngọc Đạt Dương đang lẩn trốn tại Campuchia. Đơn vị đã kiên trì vận động, tác động thông qua thân nhân trong gia đình, tuyên truyền chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú.

Ngày 31/01/2026, đối tượng chủ động liên hệ xin ra đầu thú nhưng gặp khó khăn trong việc nhập cảnh do không có hộ chiếu. Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan, trực tiếp tổ chức tiếp nhận và đưa đối tượng từ Campuchia về Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.