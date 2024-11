Viện Y Dược học dân tộc TPHCM. Ảnh: T.C

Ngày 22-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc (Viện Trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM).

Trong sáng cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét căn hộ của ông Lộc ở chung cư và nơi làm việc của ông này ở Viện Y dược học dân tộc TPHCM cùng ở đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận.

Trước đó, tháng 10-2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, có liên quan đến ông Huỳnh Nguyễn Lộc.