Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Thắng về tội 'Khủng bố'

MINH MINH |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Thắng để điều tra về tội “Khủng bố”.

Ngày 30/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc "Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" (sinh ngày 09/3/1958 tại TP.HCM; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài: Số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) về tội “Khủng bố” quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Nguyễn Đình Thắng về tội Khủng bố tại Đắk Lắk năm 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Thắng cầm đầu tổ chức liên quan khủng bố BPSOS. Ảnh: Bộ Công an

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đình Thắng để xử lý theo quy định pháp luật.

