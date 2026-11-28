Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Master Anh Đức (Nguyễn Anh Đức) về hành vi trốn thuế, sau khi xác định người này bỏ ngoài sổ sách doanh thu kinh doanh khóa học, bán sách và trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành điều tra hành vi có dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng của Master Anh Đức.

Người này có tên đầy đủ là Nguyễn Anh Đức (SN 20/1/1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải các clip chia sẻ về thành công của học viên sau khi tham gia những khóa học do Đức tổ chức giảng dạy nhằm quảng bá. Các clip này thu hút lượng lớn người quan tâm, theo dõi, chủ yếu là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Đức là Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 03/2023 đến tháng 7/2025 và Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8/2025 đến nay.

Quá trình kinh doanh khóa học và sách, Nguyễn Anh Đức thu tiền học, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Đức đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế với Cơ quan thuế số tiền là trên 7,6 tỷ đồng. Đầu tháng 11/2026, sau khi thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Nguyễn Anh Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung đối với các giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng. Ngày 26/11/2026, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế Giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh là trên 1,2 tỷ đồng.

Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức về hành vi trốn thuế. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan của Nguyễn Anh Đức, cũng như các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các bị hại liên quan đến vụ việc trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (địa chỉ: số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Điều tra viên Lê Thành Trung, số điện thoại 0934529130 – Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng).