Khởi tố, bắt tạm giam Kế toán ngân sách cùng nguyên Chủ tịch xã

CQĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can trong vụ án

Ngày 9/5, Thượng tá Giáp Thành Trung, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông Nguyễn Văn Minh (SN 1961, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức); và ông Nguyễn Văn Quang (SN 1976, kế toán ngân sách xã Xuy Xá), để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, năm 2019 UBND xã Xuy Xá thực hiện Quyết định của UBND huyện Mỹ Đức về việc cấp đất giãn dân cho 18 hộ, thu gần 3,5 tỷ đồng là số tiền 18 hộ gia đình thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước, trong đó tiền sử dụng đất là hơn 3,4 tỷ đồng và lệ phí trước bạ hơn 17 triệu đồng.

Số tiền lớn này “đến” đúng thời điểm xã Xuy Xá đang “túng”! Chuyện là, tính đến tháng 11/2019, UBND xã Xuy Xá còn nợ tiền xây dựng cơ bản số tiền hơn 40 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2018 đối với 37 công trình xây dựng.

Do vậy, ngày 29/10/2019, UBND xã Xuy Xá có Tờ trình đề nghị UBND huyện Mỹ Đức hỗ trợ kinh phí từ nguồn xử lý đất các hộ gia đình đã nộp tiền để trả nợ tiền xây dựng cơ bản một số hạng mục của trường mầm non và đổ bê tông một số đường trong khu dân cư nông thôn.

Ngày 11/11/2019, UBND huyện Mỹ Đức có Quyết định về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Xuy Xá từ nguồn xử lý đất theo Nghị định 43 của Chính phủ để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, là số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, kinh phí được trích từ nguồn thu từ đất năm 2019.

Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, UBND xã Xuy Xá đã không sử dụng hơn 3,4 tỷ đồng nêu trên để thanh toán trả nợ tiền xây dựng cơ bản theo Quyết định của UBND huyện Mỹ Đức, mà đưa vào… chi tiêu thường xuyên của xã.

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch UBND xã Xuy Xá, nghỉ hưu tháng 6/2020) và ông Nguyễn Văn Quang (SN 1976, kế toán ngân sách xã), đã lập khống nhiều hồ sơ, chứng từ để rút từ ngân sách số tiền hơn 600 triệu đồng để chi cho việc tặng quà tết cho cán bộ, công chức xã và các mục đích chi khác, trái quy định về nguyên tắc tài chính – kế toán.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 3/10/2023, Cơ quan Cơ quan điều tra, Công an huyện Mỹ Đức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ngày 2/4/2024 ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Quang, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức phê chuẩn.

Ngày 7/4/2024, Cơ quan Điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Quang; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.