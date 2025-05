Ngày 15/5, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Kim Quyên (SN 1978), Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương miền Trung (thuộc Bộ Công thương, trụ sở tại 261 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Ông Quyên bị khởi tố để điều tra tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, với tư cách hiệu trưởng, từ năm 2018 đến 2024, ông Quyên đã chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Nguyên và thủ quỹ Nguyễn Thị Huyền bỏ ngoài sổ sách tài chính nhiều nguồn thu, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT thực hiện quyết định với ông Trần Kim Quyên - Ảnh: CA Phú Yên

Trong số này, ông Quyên và cấp dưới đã sử dụng hơn 2,4 tỷ đồng trái quy định; trong đó chi tiếp khách, chúc Tết, gửi phong bì cho thanh tra, nhà báo… với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Hành vi của hiệu trưởng Trường cao đẳng Công thương miền Trung và cấp dưới vi phạm các quy định của Luật Kế toán, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2025, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Nguyên và thủ quỹ Nguyễn Thị Huyền về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công thương miền Trung và 2 thuộc cấp đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.