Sau tiệc nhậu, thấy B. nằm võng một mình, Lê Hoàng Phúc Anh đã khống chế đưa B. vào phòng rồi thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn của nạn nhân.

Tối 17/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Phúc Anh (SN 2004, trú xã Song Phú, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "hiếp dâm".

Lê Hoàng Phúc Anh tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 21/3, chị B. (18 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đến nhà bạn tại xã Song Phú uống bia, trong bàn nhậu có Lê Hoàng Phúc Anh cùng tham gia.

Sau tiệc nhậu, thấy B. nằm võng một mình, lợi dụng lúc không có ai, Phúc Anh đã khống chế đưa B. vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân.

Tiếp nhận sự việc, Công an Vĩnh Long tiến hành xác minh, làm việc với những người có liên quan.



Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Phúc Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.