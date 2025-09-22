Tối 21-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng về các tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích"; đồng thời, ra lệnh tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng liên quan.

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng có hành vi côn đồ. Ảnh: ANH TUẤN

Trước đó, Công an tỉnh đã tiếp nhận tố giác từ N.M.N. (SN 2007, ngụ tại khu phố Xuân Tiến, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) về việc bị một nhóm đối tượng hành hung, gây thương tích vào ngày 20-5.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định vào tối 19-5, tại xã Gio Linh và phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), một nhóm đối tượng đã đánh đập, ép buộc N.C.A.P. (SN 2009) và N.M.C. (SN 2005; cùng ngụ xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) lên xe máy, chở đi nhiều nơi để tiếp tục hành hung.

Đến rạng sáng 20-5, tại xã Cửa Việt, một số đối tượng trong nhóm này đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia và dao đánh N.M.N, gây tổn thương cơ thể 20%.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng bị khởi tố đều còn rất trẻ (tuổi từ 17-20), ngụ tại phường Nam Đông Hà, Đông Hà, xã Gio Linh và Ái Tử, tỉnh Quảng Trị.