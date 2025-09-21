HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt giữ 'trùm hàng giả" Hoàng Huy Hùng sau khi ập vào kho hàng

Chi Chi (Tổng hợp) |

Hoàng Huy Hùng cầm đầu đường dây sản xuất nước giặt, nước tẩy rửa giả số lượng lớn.

Công an TP.HCM ngày 21/9 cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất nước giặt, nước tẩy rửa giả quy mô lớn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/9, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp cùng Công an phường Thới An bất ngờ kiểm tra một kho hàng trên đường TA05, khu phố 26, phường Thới An. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào các vỏ chai, can nhựa dán nhãn các thương hiệu O.K, D.N, F.L.

Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L… cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in logo các nhãn hàng trên. Ngoài ra, 6 bồn chứa dung dịch dùng để pha chế cũng bị niêm phong.

Bắt giữ trùm hàng giả Hoàng Huy Hùng Tại TP . HCM với đường dây sản xuất quy mô lớn - Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA TP.HCM

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Huy Hùng (SN 1994, quê Thanh Hóa, tạm trú TP Hồ Chí Minh) là kẻ cầm đầu đường dây.

Từ tháng 7/2025, Hùng đã mua hóa chất trôi nổi cùng vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội. Sau đó, Hùng thuê 4 đối tượng: Nguyễn Văn Thừa (SN 2001, Cần Thơ); Võ Anh Huy (SN 2000, TP.HCM); Huỳnh Ngọc Sang (SN 1999, Vĩnh Long); Hoàng Đức Anh (SN 2004, Thanh Hóa) nhằm thực hiện công đoạn pha chế, sang chiết và đóng gói sản phẩm giả.

Các mặt hàng này sau đó được rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với sản phẩm chính hãng và phân phối qua các đại lý để giao đến người tiêu dùng.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số hàng bị thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, 4 đồng phạm còn lại bị khởi tố với vai trò giúp sức.

Bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn sinh năm 1997
