Khởi tố bạn trai nữ sinh lớp 10 được gia đình báo "mất tích"

Chiều 2-3, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn N.H. (20 tuổi, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi "quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ việc là nữ sinh lớp 10, được gia đình báo mất tích khi đi học.



Bạn trai của nữ sinh lớp 10 bị khởi tố - Ảnh CACC

Theo điều tra ban đầu, bị can H. và nữ sinh lớp 10 tên V.T.M.L có quan hệ tình cảm, yêu đương. Đến hôm 24-2, cả hai rủ nhau đi chơi nhiều ngày không về nhà. Do mất liên lạc với con, gia đình nữ sinh này đã tới công an trình báo.

Sau 2 ngày tìm kiếm, Công an huyện Ia Grai đã tìm thấy nữ sinh V.T.M.L tại một phòng trọ trên địa bàn Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Nữ sinh này khai nhận đã có quan hệ tình dục với Nguyễn N.H. Qua đó, cơ quan công an đã tạm giữ thanh niên này để điều tra.

Công an xác định giữa V.T.M.L và Trần N.H. có quan hệ tình cảm, rủ nhau đi chơi chứ không có việc bắt cóc.