Nữ sinh lớp 10 đi học rồi "mất tích": Tạm giữ người bạn trai

Gia đình báo nữ sinh đi học rồi mất tích

Trước đó gia đình đến công an trình báo trưa 24-2, em Vũ Thị Mai L. rời khỏi nhà bằng xe máy 81AU-014.xx để đi học. Đến chiều muộn cùng ngày, không thấy em Vũ Thị Mai L. trở về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, trình báo lực lượng chức năng.

Công an xã Ia Tô và Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng tìm kiếm. Bên cạnh đó, đăng thông báo tìm kiếm tung tích em Vũ Thị Mai L. trên các nền tảng mạng xã hội, đề nghị ai biết thông tin về thiếu nữ này thì liên hệ gia đình, hoặc cơ quan công an.