Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 8/11 cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thủy (sinh năm 1981, thường trú tại phòng 203 nhà B8, tập thể Nam Thành Công, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Do Vũ Thị Thủy đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của bà T.T.T (ĐKHKTT tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) tố giác Vũ Thị Thủy có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 15 triệu đồng.

Vũ Thị Thủy tại cơ quan công an - Ảnh: CA Quảng Ninh

Tại Cơ quan Công an, Vũ Thị Thủy khai nhận không có công ăn việc làm, vừa mới sinh con thứ 3 gặp khó khăn về kinh tế. Lợi dụng việc căn nhà của bà T (tại khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) xây dựng còn nhiều khiếm khuyết và bà T có mâu thuẫn với những người hàng xóm xung quanh nên sau khi thuê lại căn nhà của bà, người phụ nữ này đã đưa ra nhiều thông tin gian dối đối với bà T về việc sửa nhà, xây dựng thêm tầng, mua thêm đất để bà T gửi tiền cho Thuỷ.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền bà T. chuyển, Thủy đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân.

