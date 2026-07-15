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Khởi tố bà chủ tiệm vàng Kim Lý nổi tiếng bậc nhất Tp.HCM: Kiếm tiền ra sao trước vụ án 30.000 viên kim cương?

Anh Khôi
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Đứng sau tiệm vàng Kim Lý là bà Lê Thị Ngọc Mỹ, người đã gắn với ngành kim hoàn từ năm 1983. Dù sở hữu thương hiệu lâu năm và vốn điều lệ 79 tỷ đồng, doanh nghiệp này chỉ ghi nhận doanh thu hơn 50 tỷ đồng mỗi năm, còn lợi nhuận trước thuế chưa tới 1 tỷ đồng.

Ngày 12/7/2026, bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, bị khởi tố về tội “Buôn lậu” khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Hơn 40 năm kinh doanh tại chợ An Đông

Trong cuộc phỏng vấn với Báo Người Lao Động ngày 27/5, bà cho biết bắt đầu kinh doanh vàng bạc, kim cương và trang sức từ năm 1983. Kim Lý đến nay vẫn chỉ duy trì một địa điểm kinh doanh tại khu vực chợ An Đông.

Pháp nhân đứng sau cửa hàng được thành lập vào tháng 3/2002. Thay vì phát triển chuỗi showroom, Kim Lý tiếp tục hoạt động tại địa điểm kinh doanh truyền thống ở khu vực Chợ Lớn.

Theo dữ liệu doanh nghiệp được báo chí công bố, vốn điều lệ của Kim Lý hiện ở mức 79 tỷ đồng.

Doanh thu hơn 50 tỷ đồng, lợi nhuận chưa tới 1 tỷ đồng

Theo Báo Công Thương, doanh thu của Kim Lý đạt khoảng 25 tỷ đồng năm 2020 và 21,2 tỷ đồng năm 2021. Doanh nghiệp lần lượt lỗ trước thuế hơn 646 triệu đồng và gần 410 triệu đồng trong hai năm này.

Hoạt động kinh doanh sau đó phục hồi. Doanh thu đạt 50,1 tỷ đồng năm 2023 và tăng lên 55,6 tỷ đồng năm 2024.

Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 4,39 tỷ đồng và 5,1 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gộp quanh mức 9%.

Dù vậy, lợi nhuận trước thuế vẫn chưa tới 1 tỷ đồng, lần lượt đạt hơn 567 triệu đồng năm 2023 và gần 771 triệu đồng năm 2024.

Trước vụ khởi tố, tiệm Kim Lý đã dính đến một "lùm xùm" trên mạng xã hội khiến nhiều khách hàng mang sản phẩm đến kiểm tra hoặc bán lại. Phía Kim Lý cho biết tùy giá trị món hàng, cửa hàng có thể thanh toán ngay hoặc viết giấy hẹn từ một tuần đến 10 ngày.

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ vào thời điểm đó đã lên tiếng khẳng định Kim Lý vẫn hoạt động bình thường, bác bỏ thông tin chỉ mua lại kim cương bằng 50% giá trị và cho biết mức chênh lệch thường khoảng 5-10% với sản phẩm có hóa đơn, chứng từ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng bị khởi tố trong đợt này còn có bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP).

Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

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