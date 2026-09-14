Theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế bị đánh bằng tay, chân, giày dép, gậy và điếu cày, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật tối 14/9/2026 cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh phê chuẩn.

Cụ thể, Lê Trung Kiên (32 tuổi) bị khởi tố theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các bị can:

Hà Thúy Vân (40 tuổi), Đỗ Thành Tùng (48 tuổi), Hà Ngọc Ly (35 tuổi) và Nguyễn Thế Mạnh (20 tuổi) bị khởi tố theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Cả 5 bị can bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Bị can Đặng Ngọc Loan (31 tuổi, vợ Kiên) bị khởi tố theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng còn lại liên quan vụ việc là Nguyễn Thị Mai Trang (31 tuổi) hiện bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h20 ngày 30/8, sau khi uống bia, nghe nhạc tại quán Lin Lounge 79, một số người trong nhóm lên xe taxi do anh N.T.Đ. (SN 1998) điều khiển.

Khoảng 2h20 hôm sau, cả nhóm ra về. Vân, Tùng, Ly và Trang đón taxi do anh Nguyễn Tiến Đạt, 28 tuổi, trú xã Kiên Minh, TP Hải Phòng, điều khiển. Khi xe vừa di chuyển, Vân yêu cầu tài xế quay lại đón thêm người trong nhóm. Anh Đạt từ chối vì xe chỉ được chở tối đa 4 người, dẫn đến cãi vã.

Theo công an, khi xe đang chạy, Vân giật tóc, cùng Ly và Trang liên tiếp tát vào mặt tài xế. Tùng đấm vào đầu, còn Trang dùng dép đập vào ngực anh Đạt.

Bị tấn công, anh Đạt hô "cướp, cướp", mở cửa xe chạy về phía quán Lin Lounge79 để thoát thân. Nhóm Vân đuổi theo.

Lúc này, vợ chồng Kiên đi taxi phía sau, thấy nhóm bạn đuổi đánh tài xế nên xuống xe tham gia. Nghe có người nói anh Đạt sàm sỡ, Kiên dùng điếu cày bọc trong túi da đập vào đầu tài xế. Loan dùng điện thoại đập vào gáy và đá nhiều lần vào mặt khiến anh Đạt gục xuống đường.

Vân sau đó kéo anh Đạt đứng dậy để Kiên đá vào mặt. Vân cùng Ly và Trang tiếp tục dồn tài xế vào hành lang quán để đánh.

Hình ảnh các đối tượng đánh lái xe được camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Khi người dân và nhân viên quán can ngăn, một số người trong nhóm còn bị cáo buộc tấn công người can ngăn và một người tự xưng là người nhà anh Đạt.

Nạn nhân được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái cấp cứu. Sáng 30/8, cha anh Đạt đến Công an phường Móng Cái 1 trình báo.

Báo Tuổi Trẻ dẫn theo báo cáo của Công an phường Móng Cái 1 trước đó thông tin, khoảng 8h30 ngày 30/8, Công an phường Móng Cái 1 tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn Thành (54 tuổi, quê Hải Phòng, hiện ở phường Móng Cái 1) về việc con trai là anh N.T.Đ., làm nghề lái taxi, bị một nhóm người đánh gây thương tích.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Móng Cái 1 xác định 7 người tham gia đánh gây thương tích cho anh Đ., gồm Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Hà Ngọc Ly, Nguyễn Thị Mai Trang, Lê Trung Kiên, Đặng Ngọc Loan và Nguyễn Thế Mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác minh, triệu tập những người liên quan lên làm việc. Những người này trú tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Bãi Cháy và Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngay sau đó những người trên xe dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu và chửi bới anh Đ.