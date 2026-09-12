Khởi tố 4 người trong hai đường dây đổ, chôn lấp hơn 1.000 tấn chất thải ở TPHCM

Hai vụ việc được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện tại phường An Phú Đông và khu vực Phước Thắng - Long Hương, liên quan đến hơn 1.000 tấn chất thải rắn thông thường, chất thải xây dựng.

Clip lực lượng chức năng đột kích nơi đổ, chôn lấp xà bần gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 12/9, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện, đấu tranh làm rõ hai vụ đổ, chôn lấp chất thải rắn (xà bần) quy mô lớn trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người về tội gây ô nhiễm môi trường.

Theo Công an TPHCM, vụ thứ nhất được phát hiện ngày 5/3. Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an phường An Phú Đông và UBND phường An Phú Đông kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983, ngụ phường An Phú Đông) đang đổ, san lấp chất thải rắn thông thường tại khu đất do Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1969, ngụ phường An Phú Đông) quản lý, sử dụng.

Hiện trường vụ đổ trộm chất thải bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các phương tiện gồm xe ben, xe ủi được sử dụng để đổ, san lấp chất thải.

Kết quả giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định lượng chất thải rắn thông thường được chôn lấp, đổ, thải tại đây có khối lượng 439,6 tấn.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Diễm và Nguyễn Văn Hoàng về tội gây ô nhiễm môi trường để phục vụ điều tra.

Ở vụ thứ hai, ngày 5/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện nhiều xe tải vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến đổ, san lấp trái phép tại khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.

Qua kiểm tra, công an xác định tại khu đất số 100 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng đang tập kết trái phép 625,89 tấn chất thải rắn từ hoạt động xây dựng chưa qua xử lý, do Hồ Sỹ Tứ (SN 1964, thường trú phường Rạch Dừa) thực hiện.

Theo cơ quan công an, từ ngày 4 đến 5/4, ông Tứ đã bán 369,2 tấn chất thải rắn xây dựng cho Bùi Văn Tây (SN 1980, thường trú xã Long Điền) để san lấp trái phép khu đất tại khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.

Từ trái qua: Bùi Văn Tây và Hồ Sỹ Tứ tại cơ quan công an.

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Sỹ Tứ và Bùi Văn Tây về tội gây ô nhiễm môi trường.

Hai vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TPHCM đồng thời khuyến cáo các tổ chức, cá nhân là chủ nguồn thải phải thực hiện nghiêm quy định về xử lý chất thải rắn và các loại chất thải khác; không sử dụng chất thải để san lấp công trình khi chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Tùy tính chất, mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.