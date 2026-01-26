Nhóm đối tượng cùng thân nhân đang làm việc với Cơ quan chức năng

Ngày 26-1, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 4 thanh thiếu niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Đồng Hới, khiến 3 người tử vong.

Nhóm bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Tuấn M. (SN 2008, trú thôn Hậu Thành, xã Tân Gianh), Lê Minh H. (SN 2006, trú thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch), Nguyễn Chí C. (SN 2009, trú thôn Hậu Thành, xã Tân Gianh) và Lưu Duy T. (SN 2009, trú thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch).

Các bị can bị khởi tố về 2 hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24-1, một nhóm 17 thanh thiếu niên, phần lớn trong độ tuổi từ 14 đến 18, trú tại các xã Bắc Trạch, Tân Gianh, Tuyên Hóa và phường Đồng Thuận (Quảng Trị) hẹn nhau tập trung tại khu vực cây xăng Thanh Khê (gần cầu Thanh Ba, xã Bắc Trạch) để kéo vào phường Đồng Hới "đi bão".

Trước khi di chuyển, nhóm này đã chuẩn bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, ná cao su bắn đạn bi, vỏ chai bia và kiếm. Các đối tượng sau đó điều khiển xe máy chạy theo Quốc lộ 1A, qua cầu Nhật Lệ 2, rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Nhật Lệ 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ

Trong quá trình lưu thông, nhóm thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, khoảng 80 km/h, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông.

Khi đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp - trước khách sạn Celina (phường Đồng Hới), xe máy do Lưu Duy T. điều khiển đã va chạm với xe máy do N.G.B. điều khiển, khiến cả 2 xe ngã xuống đường.

Hậu quả, xe do N.G.B. (SN 2010, trú thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch) điều khiển trượt dài, tông vào dải phân cách. Ngoài N.G.B., 2 người ngồi trên cùng xe là N.M.T (SN 2010, thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch) và H.Đ.T.A. (SN 2009, trú TDP 9, phường Đồng Thuận) ngã ra đường và tử vong tại chỗ.

Xe máy còn lại trượt dài trên mặt đường, khiến L.D.T. (SN 2009), L.A.T. (SN 2011) và N.X.K. (SN 2011, cùng trú tại xã Bắc Trạch) - bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.