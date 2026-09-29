Khởi tố 28 bị can là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên thuộc 4 viện, trung tâm môi trường, an toàn vệ sinh lao động

Cơ quan Công an khởi tố 28 bị can là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên thuộc Viện Khoa học công nghệ năng lượng & môi trường; Viện Khoa học an toàn & vệ sinh lao động; Trung tâm Môi trường & sản xuất sạch; Trung tâm Kỹ thuật môi trường & an toàn hóa chất...

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường. Ảnh CAND

Khởi tố 28 bị can "bán giấy" cho các đơn vị yêu cầu quan trắc để "ăn tiền"

Theo Báo CAND, chiều 29/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường vừa khởi tố 28 bị can.

Các bị can bị khởi tố là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên thuộc Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm Môi trường và sản xuất sạch (Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương); Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất - Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (Bộ Tài chính).

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc. Những sự việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

Hiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Hoàng Quang Biển.

Khởi tố 02 bị can đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Theo Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố 02 bị can Hoàng Minh Hậu (sinh năm 1995, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (sinh năm 1969, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, một lượng lớn chất thải xây dựng gồm bê tông, gạch vụn, xi măng và vật liệu xây dựng khác được vận chuyển đến một số vị trí.

Trong đó, hơn 126 tấn chất thải xây dựng đã được vận chuyển, đổ tại khu vực tái chế của Công ty TNHH Biển Anh, tại khối Mai Pha, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Hoàng Minh Hậu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đổ chất thải rắn thông thường tại Công ty TNHH Biển Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu có thông tin, tài liệu liên quan đến việc vận chuyển, đổ, tiếp nhận, xử lý chất thải xây dựng tại Công ty TNHH Biển Anh hoặc các địa điểm khác có liên quan, cung cấp cho Cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra. Mọi thông tin cung cấp sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật./.