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Khởi tố 12 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn đường phố Hải Phòng

Văn Chương
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Nhiều nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, đinh ba, tuýp sắt, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và rượt đuổi nhau trên các tuyến đường ở Hải Phòng.

Ngày 4/9, Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

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12 bị can bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo cơ quan công an, đêm 25, rạng sáng 26/6, trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lái xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Các đối tượng còn mang theo nhiều hung khí như kiếm, dao, đinh ba, tuýp sắt và vỏ chai bia.

Từ đường Nguyễn Lương Bằng, các nhóm thanh thiếu niên liên tục phóng xe, rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường như Vũ Hựu, Nguyễn Thị Duệ, khu vực gầm cầu vượt Đồng Niên và đến cầu Hàn.

Hành vi của các nhóm này gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngay sau khi nắm được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm những người liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tags

gây rối trật tự

Công an Hải Phòng

Thanh thiếu niên

khởi tố

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