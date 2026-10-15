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Khởi tố 10 người sửa kết quả phân tích quan trắc môi trường

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Công an Bắc Ninh đã khởi tố 5 vụ án, 10 bị can liên quan hành vi can thiệp, cố ý chỉnh sửa thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt chuẩn hoặc thấp hơn thực tế.

Thông tin từ Công an TP Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố 5 vụ án hình sự, 10 bị can liên quan đến hành vi cố ý chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường, biến thông số vượt quy chuẩn thành đạt chuẩn. Trước đó, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp 5 công ty hoạt động trong lĩnh vực này trên địa bàn.

Các doanh nghiệp bị khám xét gồm Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH, Công ty cổ phần Tập đoàn FEC, Công ty cổ phần Dịch vụ và Công nghệ Jenco, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đất Việt và Công ty TNHH Môi trường VEC Việt Nam.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, thiết bị phân tích cùng hệ thống hồ sơ, tài liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động quan trắc và phân tích môi trường của các doanh nghiệp.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, những người liên quan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để cố ý sửa đổi các thông số môi trường. Theo đó, những chỉ số vượt quy chuẩn kỹ thuật bị chỉnh sửa thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Các hành vi sai phạm được thực hiện bằng cách sửa trực tiếp trên phiếu kết quả phân tích quan trắc hoặc can thiệp vào phần mềm Xalab, công cụ chuyên dùng để quản lý, vận hành hoạt động quan trắc môi trường.

Cơ quan điều tra xác định những người liên quan có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC.

Đặc biệt, khi phát hiện lực lượng công an điều tra, một số người đã tìm cách tiêu hủy, làm thay đổi chứng cứ điện tử và tài liệu liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố 5 vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”. Trong số này, 8 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

- Ảnh 3.

Máy phân tích mẫu quan trắc, máy thu mẫu hiện trường của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tags

Công an TP Bắc Ninh

quan trắc môi trường

Giả mạo trong công tác

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