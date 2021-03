Khởi tố 1 y tá Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Bình (SN 1990, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Thanh Bình làm y tá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Thanh Bình đã bán chiếc xe ôtô nhãn hiệu Hyundai Tucson cho người khác. Vì bản tính thích ăn chơi, đua đòi, Bình tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ.

Nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bình đã lên mạng mua một bộ giấy tờ đăng ký xe ôtô giả, sau đó tiếp tục giao dịch bán chiếc xe ôtô Hyundai Tucson nói trên cho anh Bùi Xuân Ch. (trú tại TP Tuyên Quang) với số tiền 550 triệu đồng. Do tin tưởng, anh Bùi Xuân Ch. đã nhận giấy tờ xe (giả) và chuyển toàn bộ số tiền mua xe cho Bình nhưng Bình không giao xe theo hợp đồng đã ký kết.

Ngày 4-2, anh Bùi Xuân Ch. đã làm đơn trình báo gửi cơ quan Công an. Sau thời gian điều tra, xác minh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệu tập Phan Thanh Bình đến làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.