Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tú (SN 1977, ngụ TP Vũng Tàu) về tội "Môi giới hối lộ". Nguyễn Quang Tú là cán bộ Văn phòng HĐND - UBND TP Bà Rịa.



Theo điều tra, Tú đã nhận của Nguyễn Đại Nguyên số tiền 43 tỉ đồng để chi cho những người có trách nhiệm, quyền hạn nhằm làm nhanh các hồ sơ khai thác cát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hợp lý hóa thủ tục đất đai để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyên, theo hướng có lợi cho người này.

Đây là chuyên án do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác lập. Trước đó, công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, ngụ TP Vũng Tàu) cùng nhiều người khác để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Thị Thu Hà (48 tuổi, cán bộ đô thị phường 2, trước đó là chuyên viên Phòng TN-MT TP Vũng Tàu) về hành vi môi giới hối lộ.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thị Kim Loan (SN 1983, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa); bà Nguyễn Thị Tâm (làm việc tại doanh nghiệp) về hành vi môi giới hối lộ. Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tý (ngụ TP Vũng Tàu).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có văn bản gửi Sở TN-MT đề nghị chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng TN-MT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn rà soát, thống kê danh sách, cung cấp bản sao hồ sơ, tài liệu, lập báo cáo về việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ liên quan của một số cá nhân liên quan đến vụ án.