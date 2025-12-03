Khối tài sản siêu "khủng" của vợ chồng Tuấn Hưng

Chồng giỏi vợ giàu

Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội. Khi đang là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh - Đại học dân lập Thăng Long, anh đã bỏ ngang để đi hát cùng nhóm Quả Dưa Hấu (cùng Bằng Kiều, Anh Tú, Tường Văn). Khi nhóm tan rã, nam ca sĩ hoạt động solo và có thành tựu riêng trong sự nghiệp.

Năm 2000, Tuấn Hưng quyết định vào TP.HCM để lập nghiệp. Sau 20 năm ca hát, anh đã có nhiều ca khúc ghi dấu trong lòng người nghe như Dĩ vãng cuộc tình, Cầu vồng khuyết, Tình yêu lung linh, Vẫn nhớ, Tìm lại bầu trời...

Nam ca sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình điển trai, nam tính cùng giọng hát đặc trưng, không lẫn với ai.

Tổ ấm của Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby.

Về đời tư, Tuấn Hung kết hôn với bà xã Hương Baby năm 2014. Vợ nam ca sĩ sinh năm 1990, là con gái một gai đình giàu có, chuyên kinh doanh hàng hiệu xách tay. Cô cũng là một trong nhữung hot girl đình đám Hà thành. Thời trẻ, cô làm PG, mẫu ảnh tại các sự kiện.

Báo Lao Động viết, sau khi cưới Tuấn Hưng, Hương Baby tập trung cho sự nghiệp kinh doanh riêng và sở hữu một thương hiệu đồ uống riêng, phát triển gần 100 cơ sở trên cả nước. Ngoài ra, bà xã Tuấn Hưng còn là CEO trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và spa thư giãn.

Doanh nhân 9X có một niềm đam mê với những chiếc đồng hồ hạng sang. Mẫu đắt đỏ nhất bộ sưu tập của cô phải kể đến chiếc Classic Butterfly có giá khoảng 2,5 tỉ đồng.

Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, Hương Baby đều mặc trang phục, phụ kiện đắt đỏ đến từ các hãng Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Gucci...

Nhiều lần, Hương Baby khiến khán giả trầm trồ vì tặng quà đắt tiền cho Tuấn Hưng. Nam ca sĩ từng đăng tải một bức hình được vợ chuyển khoản 3 tỉ đồng làm quà dịp Valentine hay điện thoại 100 triệu đồng. Trong một số dự án cá nhân của Tuấn Hưng, Hương Baby cũng hỗ trợ tài chính cho ông xã.

Sau 11 năm về chung một nhà, hiện tại vợ chồng Tuấn Hưng có 3 con lần lượt là: bé Su Hào, sinh năm 2014, bé Son sinh năm 2017 và bé Sâm sinh năm 2019.

Bà xã Tuấn Hưng từng khoe sổ đỏ mà cô sở hữu.

Cuộc sống sang chảnh với siêu xe, hàng hiệu.

Là một doanh nhân cực giỏi kiếm tiền.

Hôn nhân viên mãn, sự nghiệp rực rỡ, siêu giàu

Tuấn Hưng là ca sĩ nổi tiếng, đắt show trong khi vợ là một nữ doanh nhân giỏi nên vợ chồng anh cũng sở hữu khối tài sản kếch sù.

Tạp chí Saostar viết, vợ chồng Tuấn Hưng sở hữu loạt bất động sản giá trị từ Hà Nội, TP.HCM đến nhiều tỉnh thành khác, với với tổng trị giá ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật nhất là căn biệt thự ven biển An Bàng ở Hội An trị giá 50 tỷ đồng được anh mua năm 2022. Đây là món quà đặc biệt mà Tuấn Hưng dành tặng vợ nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Nam ca sĩ từng bán cả xế hộp để mua căn biệt thự này, chỉ để thực hiện ước mơ "mở cửa là thấy biển" của vợ.

Tờ tạp chí Thương Gia viết, vợ chồng Tuấn Hưng còn sở hữu căn nhà 3 tầng mặt tiền phố Hàng Khay (Hà Nội). Căn nhà này còn trở nên nổi tiếng khi trở thành “sân khấu đặc biệt” để Tuấn Hưng hát tặng khán giả ngay từ ban công.

Theo đó, căn nhà của nam ca sĩ có 3 tầng được thiết kế cổ điển với màu sơn trang nhã. Từ trong nhà có thể nhìn thẳng ra hồ Hoàn Kiếm.

Căn nhà 3 tầng ở mặt tiền phố Hàng Khay, view bờ hồ của vợ chồng Tuấn Hưng.

Góc ban công của căn nhà này là nơi anh từng hát miễn phí, phục vụ khán giả.

Căn biệt thự mà gia đình nam ca sĩ chủ yếu sinh sống được tậu năm 2019.

Góc ban công cực chill từ căn biệt thự nhìn ra.

Villa tại Hội An của vợ chồng Tuấn Hưng.

Biệt thự view biển tại Hội An của Tuấn Hưng nhìn từ trên cao.

Ngoài căn nhà 3 tầng trên phố Hàng Khay, Tuấn Hưng còn sở hữu căn biệt thự ở khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Vợ chồng nam ca sĩ chủ yếu sinh sống tại căn biệt thự này. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển nhưng vẫn có những nội thất hiện đại, thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp.

Không những sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ, Tuấn Hưng còn được biết đến là một tay chơi xe trong showbiz Việt.

Giọng ca gốc Hà thành sở hữu chiếc xe Ferrari 488 GTB màu đỏ được anh "tậu" vào năm 2017. Chiếc xe này trị giá lên tới 16 tỷ đồng. Trước đó, anh từng sở hữu nhiều chiếc xe có giá trị khủng như: Range Rover Evoque (gần 8 tỷ đồng), Mercedes-Benz S400 (gần 4 tỷ đồng).

Vợ chồng Tuấn Hưng cũng không ít lần mạnh tay chi tiền để sở hữu hàng loạt món đồ hiệu đắt đỏ. Anh từng tặng bà xã chiếc điện thoại có giá hàng trăm triệu, bộ sưu tập nhiều loại đồng hồ, kính mắt...

Dịp sinh nhật tuổi 40, nam ca sĩ tự thưởng cho mình chiếc khuyên tai kim cương "khủng" có giá trị hơn 7 tỷ đồng.