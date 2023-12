Khối ngoại bán ròng tuần thứ 4 liên tiếp trên TTCK Việt Nam, cổ phiếu nào là tâm điểm?

VN Index ghi nhận tuần giao dịch 27/11 đến 1/12 tương đối giằng co trong bối cảnh thanh khoản "mất hút". Thị trường ghi nhận những phiên tăng giảm đan xen và đóng cửa tuần trên khu vực 1.100 điểm. Tâm lý nhà đầu tư thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường vẫn đang có diễn biến giằng co và chưa xác định rõ xu hướng mới. Kết thúc tuần biến động mạnh, chỉ số chính của thị trường tăng 6,55 điểm tương đương 0,6% so với tuần trước.

Trong bối cảnh thị trường trồi sụt mạnh, khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng, mặc dù trở lại mua ròng nhẹ đầu tuần song áp lực bán nhanh chóng quay lại. Luỹ kế 5 phiên nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 751 tỷ đồng. Đây là tuần thứ 4 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên TTCK Việt Nam.

Xét riêng trên từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng luỹ kế 707 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 12 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 33 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê trên từng mã, chứng chỉ quỹ FUESSVFL là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tuần với giá trị 203 tỷ đồng sau 5 phiên giao dịch. Một chứng chỉ quỹ khác là FUEVFVND cũng bị bán ròng gần 88 tỷ đồng, trong đó giá trị bán ròng khớp lệnh 96 tỷ đồng.

Cổ phiếu MSN cũng bị nhà đầu tư ngoại xả ròng hơn 130 tỷ đồng, theo sau là VNM và STB bị bán ròng 127 tỷ và 118 tỷ đồng tại mỗi cổ phiếu.

MWG bị khối ngoại xả ròng 111 tỷ đồng trong tuần qua, tiếp tục đưa tỷ lệ sở hữu của NĐTNN tại mã doanh nghiệp bán lẻ này hiện đã về sát mức 44%. Danh sách bán ròng của khối ngoại trong tuần qua còn có VIC, SSI, VCB, PDR,..

Chiều ngược lại, cổ phiếu chứng khoán VCI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 52 tỷ. Bên cạnh đó, hai cổ phiếu NKG và PLX lần lượt được mua ròng 49 và 46 tỷ đồng trong 5 phiên của tuần qua. Khối ngoại cũng mua ròng mạnh tại cổ phiếu SAB và FRT với khoảng 46 tỷ đồng tại mỗi cổ phiếu. Lực mua ròng trong tuần qua còn ghi nhận HAG, NLG, EVF, DGC,...