Khối kim loại mọc sừng sững giữa núi rừng, sức nâng lên đến 200 tấn, thực hiện nhiệm vụ không tưởng

Thiết bị này được trang bị hàng loạt công nghệ tự động hóa và cơ khí đỉnh cao.

Sự kiện cất nóc trụ cầu hồ Lô Cô ở độ cao 283 mét là minh chứng rõ nét cho năng lực chế tạo cơ khí hạng nặng của Trung Quốc. Những chiếc cẩu tháp siêu trọng được sản xuất bởi họ đóng vai trò định hình lại giới hạn của ngành xây dựng hạ tầng hiện đại.

Dấu mốc lịch sử trên đỉnh tháp cầu hồ Lô Cô

Xây dựng các công trình hạ tầng quy mô lớn tại các khu vực địa hình phức tạp luôn đặt ra những thách thức kỹ thuật cực kỳ gay gắt. Mới đây, dòng cẩu tháp siêu trọng Zoomlion R4300-200 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cất nóc cho trụ cầu thuộc dự án cầu hồ Lô Cô, chính thức đưa kết cấu này vươn lên độ cao 283 mét giữa vùng núi cao hiểm trở.

Công trình đã hoàn thành phần khung chính vào ngày 29/9. Cây cầu này là một phần của đường cao tốc Xichang–Shangri-La, nơi việc xây dựng xuyên qua địa hình đồi núi đòi hỏi việc nâng và định vị chính xác các cấu kiện kết cấu lớn.

Thành tựu này không chỉ đơn thuần đánh dấu một cột mốc thi công hoàn tất, mà còn thể hiện bước tiến lớn trong năng lực thiết kế và sản xuất thiết bị nâng hạ siêu trọng. Với sự hợp tác chiến lược cùng đơn vị thi công thuộc Tập đoàn Cầu đường Tứ Xuyên, dự án đã giải quyết thành công bài toán vận chuyển các cấu kiện thép và bê tông khối lượng cực lớn lên không trung – nhiệm vụ vốn vượt quá khả năng của các thế hệ thiết bị truyền thống. Sự kiện này tiếp tục củng cố vị thế của ngành chế tạo máy móc trong phân khúc thiết bị thi công hạ tầng siêu nặng.

Ảnh: Zoomlion Tower Crane

Giải mã sức mạnh công nghệ của "quái vật" R4300-200

Để vận hành ổn định và chính xác ở độ cao gần 300 mét – nơi chịu tác động mạnh mẽ bởi sức gió lớn và biến động thời tiết thất thường – cẩu tháp Zoomlion R4300-200 được trang bị hàng loạt giải pháp cơ khí và tự động hóa tiên tiến. Điểm cốt lõi nằm ở hệ thống kích nâng đồng bộ đa xi-lanh, tích hợp tính năng tự động hiệu chỉnh giúp duy trì độ cân bằng và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình leo tháp.

Về mặt thông số kỹ thuật, cỗ máy sở hữu sức nâng tối đa lên tới 200 tấn, tầm với tối đa của tay đòn đạt 80 mét và chiều cao tự do không cần giằng lên đến 102 mét. Bên cạnh đó, cẩu tháp còn tích hợp hệ thống kiểm soát theo thời gian thực như giám sát rãnh cáp, tự động bám móc trực tiếp từ cabin lái, cùng hệ thống điều khiển kỹ thuật số giúp ngăn ngừa nguy cơ quá tải, trượt cáp hoặc vượt quá giới hạn chiều cao. Nhờ các công nghệ này, mọi thao tác di chuyển vật liệu đều đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.

Đối với các dự án hạ tầng trọng điểm, sự an toàn và tuổi thọ của thiết bị thi công là yếu tố quyết định để giảm thiểu rủi ro vận hành. Mẫu cẩu tháp R4300-200 đã thiết lập một tiêu chuẩn mới khi ứng dụng cấu trúc thép cường độ cao, đi kèm thao tác kết nối bằng chốt toàn bộ giúp quá trình tháo lắp diễn ra an toàn, linh hoạt và thuận tiện cho công tác bảo trì.

Ngoài ra, công nghệ phủ điện di hiện đại kết hợp với thiết kế cabin liền khối và thân tháp tiết diện rãnh tròn giúp giảm đáng kể sức cản của gió, đồng thời chống ăn mòn hiệu quả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Thiết bị được tính toán để đạt tuổi thọ vận hành tương đương 30 năm, tích hợp hệ thống chống va chạm thông minh dành cho cụm cẩu tháp. Hệ thống này có khả năng phát cảnh báo và kiểm soát đồng thời qua mạng liên lạc Ad-Hoc, giúp đơn giản hóa quá trình gỡ lỗi và vận hành trên công trường.

Định hình tương lai ngành xây dựng hạ tầng toàn cầu

Ảnh: IE

Sự xuất hiện và ứng dụng thành công của các dòng cẩu tháp siêu trọng như R4300-200 đang tạo ra sự thay đổi lớn trong quy chuẩn thi công các công trình quy mô lớn trên thế giới. Trước đây, việc xây dựng các trụ cầu dây võng hoặc cầu dây văng vượt nhịp lớn tại những khu vực hẻo lánh thường vấp phải rào cản lớn về năng lực nâng hạ của thiết bị. Việc phá vỡ các giới hạn về tải trọng và chiều cao đang mở đường cho những bản thiết kế kiến trúc táo bạo hơn, giúp kết nối những vùng địa hình chia cắt.

Không chỉ phục vụ các công trình trong nước, công nghệ cẩu tháp thế hệ mới này đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, hiện diện tại nhiều dự án hạ tầng lớn và các tòa nhà chọc trời trên thế giới. Sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tạo cơ khí chính xác và hệ thống điều khiển thông minh đã biến những cỗ máy khổng lồ này thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các kỹ sư công trình.

Kỳ tích cất nóc trụ cầu 283 mét tại dự án Cầu hồ Lô Cô là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự phát triển của công nghệ cơ khí hiện đại. Khi các công trình hạ tầng ngày càng vươn cao và đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn, việc ứng dụng các dòng cẩu tháp thông minh và siêu trọng sẽ là yếu tố then chốt giúp giải quyết các bài toán thi công khó khăn, đặt nền móng cho những bước tiến mới trong ngành xây dựng.