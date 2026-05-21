Khởi hành muộn 25 phút nhưng hạ cánh sớm 12 phút, "truyền thuyết" về Shandong Airlines hóa ra là có thật qua lời kể của du học sinh Việt

Những ngày qua, mạng xã hội Việt Nam bỗng "dậy sóng" với loạt clip rần rần về Shandong Airlines (Hàng không Sơn Đông), hãng bay được netizen ưu ái phong tặng danh hiệu "hãng hàng không siêu vội".

Từ những giai thoại như cất cánh vút đi như tên lửa, "delay nửa tiếng vẫn hạ cánh sớm", cho đến phong thái phục vụ dứt khoát đến mức hành khách cảm giác như bị... lùa lên máy bay.

Nhiều người bán tín bán nghi: Liệu đây chỉ là những nội dung thổi phồng nhằm câu view trên Internet, hay thực tế trải nghiệm bay cùng Shandong Airlines đúng là "độc lạ" đến vậy?

Để tìm câu trả lời chân thực nhất, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng Tâm Phương, một du học sinh Việt Nam hiện đang sinh sống và học tập tại Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc), người từng có nhiều lần sử dụng dịch vụ của hãng hàng không này.

Tâm Phương - du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc

Chào Tâm Phương, bạn đã bay Shandong Airlines bao nhiêu lần rồi, và thường đi chặng nào về Việt Nam hay các tỉnh khác trong nội địa Trung Quốc?

Tôi đã đồng hành cùng Shandong Airlines (SDA) tổng cộng 6 lần. Chủ yếu tôi chọn các chặng bay thẳng từ Thanh Đảo về Hà Nội hoặc TP.HCM.

Lần đầu tiên bay hãng này, bạn có để ý gì khác biệt so với các hãng bay khác không về tốc độ, cách phục vụ, hay bất kỳ điều gì?

Ấn tượng đầu tiên của tôi là SDA mang lại cảm giác khá gần gũi, không quá hào nhoáng. Khác với những hãng lớn tôi từng bay như Xiamen Airlines hay China Southern Airlines với tàu bay rất mới và đồng phục váy điệu đà, tiếp viên của SDA mặc đồng phục quần tây và áo sơ mi xanh rất năng động. Dù tàu bay không thuộc thế hệ mới nhất, nhưng các bạn tiếp viên lại ghi điểm tuyệt đối vì ngoại hình sáng, cùng thái độ phục vụ vô cùng nhiệt tình và thân thiện.

Trang phục của tiếp viên khá đơn giản và nhẹ nhàng

Chuyện "delay nhưng vẫn đến sớm" mà mạng xã hội hay kể, bạn có từng trực tiếp trải nghiệm không? Nếu có, chuyện đó xảy ra như thế nào?

Tôi thực sự đã trực tiếp trải nghiệm "truyền thuyết" này! Hồi tháng 4/2026 vừa rồi, khi bay từ Thanh Đảo về TP. Hồ Chí Minh. Chuyến bay đã cất cánh muộn 25 phút so với dự kiến, nhưng lại đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất sớm hơn dự kiến 12 phút. Tôi biết điều này là vì khi đáp xuống Sài Gòn đã nhận được tin nhắn của hãng báo giờ hạ cánh và còn ghi rõ là sớm hơn dự kiến 12 phút.

Dù máy bay cất cánh muộn 25 phút nhưng lại hạ cánh sớm những 12 phút. Nội dung tin nhắn: Thông báo đến nơi: Chuyến bay SC4645 đã hạ cánh tại Nhà ga T2 của Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, sớm hơn dự kiến 12 phút. Thời tiết trời quang, nhiệt độ 29°C.”

Là người sống ở Thanh Đảo một trong những thành phố hay có sương mù dày bạn có bao giờ bay Shandong Airlines trong điều kiện thời tiết xấu, và cảm giác lúc đó thế nào?

Tôi chưa gặp thời tiết quá cực đoan, nhưng những pha rung lắc mạnh do mưa bão thì có. Có lần, máy bay đi qua vùng sấm chớp, xóc nảy đến mức tôi đang ở trong nhà vệ sinh thì tiếp viên phải gõ cửa yêu cầu nhanh chóng trở về chỗ thắt dây an toàn. Lúc đó tôi khá hoảng hốt, nhưng nhìn sang mấy cô, mấy dì người bản địa ngồi cạnh, họ vẫn thản nhiên... tám chuyện như không có gì xảy ra. Sự điềm tĩnh đó làm tôi cũng yên tâm phần nào.

Một kỷ niệm buồn cười khác là khi máy bay đi qua vùng nhiễu động đúng lúc tiếp viên đang phục vụ đồ uống. Dù cơ trưởng đã phát loa yêu cầu hành khách ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn, các anh chị tiếp viên vẫn giữ phong thái ung dung, chậm rãi đi rót nước. Thậm chí, một bạn còn nhẹ nhàng hỏi tôi: "Bên mình có trà nóng nữa, bạn có muốn thử không?". Tuyệt nhiên không một ai trên chuyến bay tỏ ra bận tâm đến sự rung lắc đó!

Bữa ăn mà Tâm Phương được phục vụ trên chuyến bay

Suất ăn bánh bao dưa cải muối nổi tiếng trên mạng bạn đã ăn chưa, và thực tế nó có đúng như netizen đồn không?

Hơi tiếc một chút là tôi chưa có dịp thử nghiệm món ăn "huyền thoại" này. Đa phần các chuyến bay của tôi đều là bay đêm, nên suất ăn nhẹ thường chỉ được phát bánh mì và đồ uống.

Cô nàng khẳng định dù cất cánh khá nhanh nhưng chuyến bay vẫn khá ổn định và không hề rung lắc

Hiện tại các clip của Shandong Airlines đang rất viral ở Việt Nam. Bạn thấy các thông tin chia sẻ có giống thực tế không hay đang bị "thổi phồng"?

Tất nhiên là cũng có 1 chút "nói quá" cho vui, nhưng cũng không phải là hoàn toàn "thổi phồng". Tôi đã nếm mùi sự "vội vã" này từ trước khi hãng trở nên viral tại Việt Nam.

Trong chuyến đi gần nhất từ TP.HCM về Thanh Đảo, do lười xếp hàng và mải lướt điện thoại, tôi định nán lại đợi sát giờ mới ra cửa khởi hành. Lúc đó thực tế vẫn còn tận 15 phút nữa mới đến giờ đóng cửa, vậy mà một bạn nhân viên đã hớt hải chạy đến tận chỗ tôi ngồi để xác nhận xem có phải hành khách chuyến đó không. Vừa thấy tôi gật đầu, chị ấy liền quay sang gọi bộ đàm cho đồng nghiệp: "Đây rồi, tìm thấy người cuối cùng rồi, đủ khách rồi nhé!". Cảm giác lúc đó của tôi đúng nghĩa là bị "ép" lên máy bay sớm vậy (cười).

Với tư cách du học sinh hay phải di chuyển, bạn có chủ động chọn Shandong Airlines không, hay chỉ đặt theo giá và lịch bay?

Ban đầu, tôi chọn SDA chủ yếu vì tính tiện lợi của lịch trình. Hiện tại, đây là hãng duy nhất khai thác đường bay thẳng từ Thanh Đảo về cả Nội Bài và Tân Sơn Nhất, cộng thêm lợi thế giá cả rất rẻ. Tuy nhiên, sau nhiều lần đồng hành, tôi thực sự đánh giá cao khâu chăm sóc khách hàng của họ.

Lần tôi bị delay, hãng đã chủ động gửi tin nhắn và email thông báo trước tận 8 tiếng, đồng thời đề nghị hỗ trợ đổi chuyến miễn phí. Khi tôi xác nhận vẫn sẽ đợi để bay, họ gửi ngay email cảm ơn, ghi chú lại rõ ràng và cẩn thận nhắc nhở giờ check-in mới. Hay như một người bạn của tôi bay SDA sang Thái Lan và bị thất lạc hành lý, hãng cũng hỗ trợ tìm kiếm cực kỳ nhanh và gửi thẳng về tận nhà.

Tóm lại, sự "nhanh và vội" đó có bao giờ khiến bạn cảm thấy lo lắng về vấn đề an toàn không?

Mọi người cứ trêu là bay nhanh bay vội, nhưng thực tế tôi thấy mọi thứ vẫn tuân thủ cực kỳ nghiêm ngặt theo đúng quy trình, không hề có chuyện cắt bớt các bước kiểm tra, kiểm duyệt.

Đúng là lúc cất cánh, máy bay vút thẳng lên rất dứt khoát giống hệt các clip trên mạng, nhưng ngay sau đó lại đạt độ cao và ổn định rất nhanh. Đôi khi lúc hạ cánh có thể không được êm ái cho lắm, nhưng về tổng thể, an toàn thì vẫn hoàn toàn là an toàn. Tôi rất yên tâm!