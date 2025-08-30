Khởi động dự án Nightfall phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn vượt 600 km

Bộ Quốc phòng Anh thông báo khởi động dự án Nightfall, chương trình nhằm nhanh chóng phát triển một loại tên lửa đạn đạo tác chiến-chiến thuật mới với tầm bắn vượt 600 km.

Cơ quan này đã mở giai đoạn “kêu gọi sớm” để tiếp nhận đề xuất phát triển một loại tên lửa đất đối đất hiệu quả về chi phí. Hệ thống dự kiến phóng từ các bệ phóng cơ động, có khả năng đánh trúng các tọa độ định trước với độ chính xác cao.

Tên lửa sẽ mang lượng nổ khoảng 300 kg, đưa tổng khối lượng đầu đạn lên ít nhất 400–500 kg. Nó bay theo quỹ đạo bán đạn đạo, cơ động ở giai đoạn cuối để bảo đảm độ chính xác với sai số vòng tròn (CEP) không quá 5 m.

Nhà hoạch định cũng nhấn mạnh yêu cầu hệ dẫn đường phải hoạt động trong “môi trường điện từ phức tạp”, kể cả khi dẫn đường vệ tinh bị chặn hoặc bị tác chiến điện tử gây nhiễu. Yêu cầu còn bao gồm dấu hiệu đa phổ thấp, gợi ý tích hợp công nghệ tàng hình.

Bệ phóng phải mang tối thiểu 2 quả tên lửa và cho phép khai hỏa an toàn toàn bộ cơ số trong vòng 15 phút kể từ khi dừng; sau đó kíp chiến đấu phải có thể rời khu vực trong vòng 5 phút.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết chương trình “sẽ ưu tiên khả năng mở rộng hơn là giải pháp hoàn hảo”, hàm ý tốc độ sản xuất hàng loạt và tính kinh tế sẽ được đặt lên trước các thiết kế phức tạp.

Chi phí dự kiến cho mỗi tên lửa không vượt quá 500.000 bảng (675.000 USD), chưa tính đầu đạn, bệ phóng và chi phí phát triển.

Sản xuất dự kiến bắt đầu ở mức 10 quả mỗi tháng, với khả năng mở rộng thêm. Bộ Quốc phòng Anh kỳ vọng xác định được các ý tưởng khả thi trong 9–12 tháng, đưa ít nhất 5 nguyên mẫu sẵn sàng thử nghiệm.

Nếu phản hồi từ ngành công nghiệp thuận lợi, một cuộc thi lựa chọn có thể được khởi động vào cuối năm 2025, với các vụ bắn trình diễn dự kiến diễn ra trong năm 2026.