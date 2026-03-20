Khởi động chương trình truyền hình thực tế "Nghệ sĩ trang điểm tài năng 2026"

Thông qua các thử thách, nhà sản xuất mong muốn tìm kiếm, khẳng định và nâng tầm vị thế của những thợ trang điểm chuyên nghiệp – những người vốn đóng vai trò thầm lặng trong việc định hình các xu hướng làm đẹp. Tại sự kiện, ban tổ chức cũng trưng bày 21 tác phẩm nghệ thuật của top 3 Nghệ sĩ trang điểm tài năng mùa đầu tiên cùng nghệ sĩ trang điểm Hồ Khanh và Hồ Thiên Tuấn.

Từ trái qua phải: Hồ Thiên Tuấn, Hồ Khanh và đạo diễn Hải Triều.

Nghệ sĩ trang điểm Hồ Khanh – nhà sáng lập chương trình cho biết sau nhiều năm làm nghề, anh nhận ra nhiều người đã vô tình đánh mất giá trị cốt lõi của ngành. Họ chưa truyền tải được đến khách hàng những giá trị mà mình muốn mang lại, khiến nghề trang điểm chưa được nhìn nhận đúng vai trò.

“Vì vậy, tôi tổ chức chương trình này để nhắc lại và giúp các bạn hiểu rõ hơn về giá trị của nghề. Thông qua những chia sẻ từ các bậc thầy, ban giám khảo và chuyên gia, chúng ta có thể cùng nhau nâng cao tay nghề cũng như nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp”, Hồ Khanh chia sẻ.

Theo chuyên gia trang điểm Hồ Thiên Tuấn, ở mùa đầu tiên, chương trình dù đạt được thành công nhất định nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về tài chính và kinh phí tổ chức. “Nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy tự hào và mong muốn sân chơi lần này sẽ tìm được những nhân tố mới, đủ tâm và tầm để cùng nhau kiến tạo tương lai cho nghệ thuật trang điểm Việt Nam”, anh nói.

Ngoài đội trưởng và ban giám khảo là những chuyên gia trong nghề, chương trình còn quy tụ dàn khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng trong mỗi tập phát sóng.

Theo tổng đạo diễn Nguyễn Hải Triều, anh không quá áp lực về rating mà tập trung đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ nhà sản xuất và định hướng nghệ thuật. Bởi theo anh, nhà sản xuất là người hiểu rõ nhất “linh hồn” và mục tiêu cốt lõi mà chương trình hướng tới.

Top 3 The M.U.A mùa đầu tiên và chuyên gia trang điểm Hồ Thiên Tuấn.

The M.U.A 2026 gồm 5 tập với các vòng thi: Lập đội, Kỹ thuật ứng dụng, Hiệu ứng hóa trang, Quảng cáo và Tạo hình cosplay. Top 10 thí sinh vào chung kết sẽ trải qua vòng đối kháng (thực hiện thử thách trang điểm ngũ hành theo chủ đề kim – mộc – thủy – hỏa – thổ), chọn ra top 6 trình diễn kỹ năng trực tiếp trên sân khấu theo hình thức bốc thăm, phù hợp với tinh thần bộ sưu tập của các nhà thiết kế. Từ đó, chương trình chọn ra top 3 bước vào phần ứng xử và trao giải.

Qua mỗi vòng thi, thí sinh sẽ được khơi gợi ý tưởng sáng tạo, đồng thời truyền cảm hứng đến những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê với nghề. Nghệ sĩ trang điểm tài năng 2026 được ghi hình và phát sóng theo формат truyền hình thực tế trên kênh YouTube.

Chương trình bắt đầu tuyển sinh từ tháng 3/2026. Vòng ghi hình và phát sóng diễn ra trong tháng 6 và 7/2026. Đêm chung kết với chủ đề “Vũ trụ” dự kiến tổ chức vào tháng 8/2026, với một giải quán quân và hai giải á quân. Đối tượng tham dự là những người yêu thích và có khả năng trang điểm, không giới hạn độ tuổi.

Trước đó, The M.U.A 2024 từng ghi dấu ấn khi tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho ngôi vị cao nhất. Trong đó, danh hiệu quán quân thuộc về Thanh Liêm, còn á quân 1 và á quân 2 lần lượt thuộc về Hiền Nguyễn và Alex Đỉnh.