Khởi công ngay dịp 30/4, TP.HCM sắp có công viên văn hóa ven sông rộng bằng 13 sân bóng, khánh thành đúng ngày 2/9

Không phải một trung tâm thương mại mới hay một tòa nhà cao tầng chọc trời, mà là một công viên văn hóa 9ha ngay ven sông, nơi lịch sử được kể lại bằng ánh sáng, mặt nước, kiến trúc và cảm xúc. Và đáng nói nhất, siêu dự án này sẽ mở cửa chỉ trong vòng 4 tháng nữa.

Bến Nhà Rồng sẽ có sự thay đổi chưa từng có

Ngày 29/4, đúng một ngày trước lễ kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, TP.HCM chính thức khởi công dự án cải tạo và chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng do Sun Group thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Tổng mức đầu tư toàn dự án chạm mốc hơn 20.000 tỷ đồng, riêng giai đoạn một tiêu tốn khoảng 1.224 tỷ đồng. Sun Group cam kết hoàn thành thần tốc trong 120 ngày để kịp khánh thành đúng dịp Quốc khánh 2/9/2026. Những con số nghe có vẻ khô khan, nhưng những gì đang được xây dựng thì chắc chắn sẽ khiến bạn phải choáng ngợp.

Trải nghiệm 9 chương không gian như bước vào một bộ phim điện ảnh

Ý tưởng trung tâm của toàn bộ dự án là nước. Không gian 9ha được thiết kế chia thành 9 chương, tương ứng với 9 giai đoạn trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình tượng dòng nước được chọn làm trục xuyên suốt đại diện cho dòng chảy lịch sử và hành trình vĩ đại của Người. Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng đây là cách nó được cụ thể hóa một cách sống động: Bạn bước vào từ Chương 1 mang tên Dòng nước cội nguồn, một không gian gợi nhớ làng quê Kim Liên với sen hồng, lũy tre và mùi đất quen thuộc. Không khí dịu nhẹ và chậm rãi như đang thực sự trở về quê. Rồi không gian chuyển dần. Chương 3 mang tên Dòng nước hợp nhất mở ra một hồ vô cực rộng lớn tượng trưng cho gần 30 năm bôn ba và sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng ở đây, người ta không chỉ đọc lịch sử mà người ta đang đứng giữa lịch sử. Và rồi đến chi tiết đang được giới chuyên môn nói đến nhiều nhất.

Bến Nhà Rồng chuẩn bị được nâng cấp thành một tổ hợp văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn với sự bắt tay giữa TP.HCM và Sun Group.

Chương 5 mang tên Dòng nước chảy ngầm là một hành lang được thiết kế chìm xuống 1,5m dưới mặt đất, len lỏi trong bóng tối nhằm gợi lại những năm tháng tù đày gian khó nhất của Bác. Bạn đi trong đó, không gian hẹp lại và ánh sáng mờ đi. Không cần đọc một chữ nào, tự thân cảm giác đã nói lên tất cả. Và ngay sau đó, không gian như vỡ òa ra. Ánh sáng tràn ngập, cây xanh vươn cao và vô cùng thoáng đãng. Cảm giác như vừa được thở một hơi thật dài. Đó chính là thiết kế cảm xúc, thứ mà các bảo tàng truyền thống hiếm khi làm được.

Điều khiến nhiều người kỳ vọng hơn nữa chính là phần thiết kế mang dấu ấn của Sun Group – đơn vị từng tạo ra không ít công trình mang tính biểu tượng. Ở đây, không gian sẽ được xử lý theo hướng đánh mạnh vào trải nghiệm.

Cột ánh sáng vô cực rực rỡ và 79 đài phun nước biểu tượng

Nếu ban ngày là một hành trình cảm xúc, thì ban đêm Bến Nhà Rồng phiên bản mới sẽ là một bữa tiệc thị giác hoàn toàn khác biệt. Điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất trong thiết kế chính là khu cột ánh sáng vô cực, nơi ánh sáng được chiếu thẳng lên bầu trời và được bao quanh bởi 79 đài phun nước tượng trưng cho 79 mùa xuân của Bác. Khi lên đèn vào buổi tối, mặt sông phản chiếu cùng nước phun lên rực rỡ, khả năng cao đây sẽ là tọa độ ngắm cảnh rực sáng nhất Sài Gòn của năm 2026. Và không giống nhiều địa điểm lịch sử khô cứng khác, dự án được thiết kế theo hướng mở hoàn toàn và không áp đặt lộ trình tham quan cố định. Bạn có thể đến dạo bộ buổi sáng, ngồi đọc sách buổi chiều hoặc hẹn bạn bè xem đài phun nước buổi tối.

Quan trọng hơn, dự án này không chỉ dừng lại ở việc làm mới một di tích. Nó còn góp phần thay đổi toàn bộ diện mạo khu ven sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, nơi đang dần trở thành một cực phát triển mới của thành phố.

Khi hoàn thành, đây nhiều khả năng sẽ trở thành một không gian công cộng đúng nghĩa, nơi bạn có thể đi dạo, thư giãn, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là tìm một góc để “đổi gió” giữa nhịp sống đô thị.

Trong bối cảnh Sài Gòn không thiếu chỗ đi chơi nhưng lại khá hiếm những nơi vừa đẹp, vừa có chiều sâu, vừa mang lại cảm giác gắn kết, sự xuất hiện của tổ hợp này rõ ràng là một điều đáng để chờ. Lịch sử ở đây sẽ không còn nằm trên trang sách mà hiện diện bằng không gian, ánh sáng và trải nghiệm thực tế, đủ gần gũi để ai cũng có thể cảm nhận theo cách riêng của mình. Một phiên bản mới của Bến Nhà Rồng đang dần hình thành, và nếu đúng như những gì đang được hé lộ, đây không chỉ là nơi để tham quan, mà còn là nơi để người trẻ tìm thấy một kiểu kết nối khác với thành phố mình đang sống.

Ngọc Ánh