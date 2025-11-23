Khoe vàng, cô gái bị dân mạng chỉ ra 1 lỗi sai đáng tiếc

Cần mẫn mua vàng tích sản hàng tháng, thậm chí còn ghi chép lại chi tiết. Đó là điều nhiều người vẫn thường làm và cô gái trong câu chuyện dưới đây cũng vậy. Tuy nhiên, nhìn bức ảnh "sao kê" mua vàng mà cô đăng tải, nhiều người đồng tình chỉ ra một lỗi sai, càng nghĩ càng thấy tiếc dùm cho chính chủ.

Cô mua vàng trang sức để tích sản

Bên cạnh đó cô cũng mua cả vàng nhẫn trơn

"Nhìn lại chỉ ước giá mà bản thân mua vàng tích lũy từ sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu, nhưng cũng không bao giờ là quá muộn. Nhìn mọi người chia sẻ mà em có động lực tiết kiệm, tháng nào cũng ghé tiệm vàng vài ba lần" - Cô viết.

Có thể thấy, tổng số tiền mà cô đã tiết kiệm được để mua vàng là 238.932.000 đồng, trong đó, hơn 208 triệu đồng là tiền mua vàng trang sức. Còn vàng nhẫn trơn, cô mới chỉ bắt đầu mua từ tháng 11 năm nay. Đây là thứ khiến nhiều người cảm thấy tiếc, bởi mua vàng tích sản mà lại chọn vàng trang sức, thì không được tối ưu cho lắm.

"Mom này dại quá, mua tích sản mà mua vàng trang sức làm gì. Vàng trang sức chỉ để đeo thôi, chứ tích sản thì có khi còn lỗ ấy vì bị trừ hao nhiều chi phí lắm. Theo mình nếu không có nhu cầu trưng vàng lên người thì bán hết chỗ vàng trang sức đi, được nhiêu mua vàng nhẫn trơn hoặc vàng miếng ép vỉ ấy" - Một người khuyên.

"Sao không mua vàng trơn 9999 mà lại mua chủ yếu toàn vàng trang sức vậy… phí quá!" - Một người chung quan điểm.

"Thôi đằng nào cũng mua rồi, giờ hoặc là bán vàng trang sức để đổi sang vàng miếng, hoặc là đeo hết lên người, chứ vàng trang sức ai lại cất két bao giờ. Tiết kiệm được để mua vàng thì tốt nhưng giờ nên rút kinh nghiệm, mua vàng miếng thôi" - Một người đồng tình.

Vì sao không nên mua vàng trang sức với mục đích tích sản?

1. Chênh lệch giá mua - bán lớn

Vàng trang sức thường đi kèm các chi phí gia công, thương hiệu, chế tác và mẫu mã. Những khoản phí này khiến người mua dễ bị "lỗ vốn" khi cần bán lại, vì tiệm vàng chỉ thu mua theo hàm lượng vàng thực tế và hoàn toàn không chi trả cho phần công chế tác ban đầu.

Ảnh minh họa

Về bản chất, vàng trang sức phù hợp để đeo hoặc làm quà tặng, chứ không phải công cụ lưu giữ tài sản dài hạn.

2. Hàm lượng vàng khó xác định

Khác với vàng miếng chuẩn 9999 đã được kiểm định, vàng trang sức có nhiều loại hàm lượng: 24K, 18K, 14K, 10K. Hàm lượng càng thấp, giá trị tích lũy càng giảm. Người mua thường khó phân biệt chính xác tuổi vàng, trong khi mỗi cửa hàng có cách kiểm định và báo tuổi vàng khác nhau. Khi bán lại, việc định giá phụ thuộc vào kết quả kiểm thử của nơi thu mua, có thể thấp hơn so với kỳ vọng của người bán.

3. Giá trị phụ thuộc nhiều vào mẫu mã, nhưng mẫu mã lại nhanh lỗi thời

Đây là thực tế mà không nhiều người để ý: Vàng trang sức mẫu mã càng cầu kỳ, người bán càng chịu nhiều phí gia công hơn, nhưng khi thu mua, cửa hàng lại nung chảy để kiểm định tuổi vàng nên phần giá trị thiết kế hoàn toàn bằng 0. Thêm vào đó, xu hướng thời trang thay đổi theo từng mùa khiến các mẫu trang sức nhanh lỗi mốt. Điều này khiến vàng trang sức không giữ được "giá trị bền vững theo thời gian" như vàng miếng hay vàng nhẫn nguyên chất.

Mua vàng tích sản, nên chọn loại vàng nào?

1. Vàng miếng 9999

Vàng miếng 9999 (vàng 24K) là lựa chọn phổ biến nhất cho mục đích tích sản vì độ tinh khiết cao và được các thương hiệu lớn kiểm định chặt chẽ. Vàng miếng có mức chênh lệch mua - bán thấp hơn vàng trang sức, cũng dễ bán tại nhiều cửa hàng khác nhau. Đối với người muốn giữ tài sản lâu dài, vàng miếng luôn là lựa chọn tối ưu.

2. Vàng nhẫn trơn 9999

Vàng nhẫn trơn 9999 (nhẫn tròn ép vỉ) cũng là phương án tích sản rất hợp lý. Ưu điểm là ít chi phí gia công, giá bán thấp hơn vàng miếng nhưng độ tinh khiết tương đương. Ngoài ra, nhẫn trơn dễ chia nhỏ theo trọng lượng 0,5 chỉ – 1 chỉ – 2 chỉ,... giúp việc mua - bán linh hoạt hơn.