Khoe thân hình chuẩn chỉnh cùng đôi chân nuột nà như thiếu nữ, 'nữ hoàng váy cưới' 71 tuổi tiện thể tiết lộ nhan sắc mẹ ruột

Nhân Ngày của mẹ (10/5) vừa qua, NTK Vera Wang đã đăng tải bức hình hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc ngày bé khi bà ở cùng cha mẹ.

Trên trang cá nhân, Vera Wang viết: "To my beloved mother, Florence always with me... thank you for being my mentor, best friend & fashion inspiration! I love you forever" (tạm dịch: Gửi đến người mẹ yêu dấu nhất của tôi, Florence mẹ luôn ở bên con... cảm ơn vì đã trở thành người cố vấn, người bạn tốt nhất và nguồn cảm hứng thời trang của con! Con yêu mẹ mãi mãi).

Bên cạnh đó, "nữ hoàng váy cưới" cũng tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng với loạt khoảnh khắc khoe đôi chân nuột nà nổi tiếng.

Hiện tại Vera Wang đang ở Miami. Mỹ vẫn đang áp dụng chính sách giãn cách xã hội, mặc dù một số tiểu bang đã dần buông lỏng luật giới nghiêm.

Tại Miami, Vera Wang đang sống cùng “gia đình thời trang” của mình, như bà viết trên Instagram.

Có thể nói, dù đã ngoài 70 nhưng "nữ hoàng váy cưới" lại sở hữu một thân hình thon gọn, mảnh mai cùng đôi chân nuột nà khiến các cô gái trẻ không khỏi ghen tị.