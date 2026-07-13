Khoe gia đình nhỏ, cặp đôi khiến dư luận bàn tán xôn xao, khó hiểu trước chiêu trò "câu view"

Nhiều bình luận tỏ ra bức xúc trước chiêu trò của cặp đôi này.

Gia đình gây tranh cãi nhất TikTok lúc này

Những ngày gần đây, trên TikTok xuất hiện đoạn video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình trẻ. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là những hình ảnh rất bình thường của từng thành viên trong gia đình, nhận được nhiều lượt yêu thích nhờ không khí ấm áp.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý lại nằm ở phần giới thiệu thông tin của họ. Theo nội dung được chia sẻ, người chồng được giới thiệu sinh năm 2007, người vợ sinh năm 2009, trong khi con đầu lòng lại được ghi là sinh năm 2023.

Chỉ với vài dòng thông tin này, phần bình luận lập tức bùng nổ. Nhiều người nhanh chóng thực hiện phép tính đơn giản và nhận ra nếu đúng như những gì bài đăng thể hiện thì người chồng sẽ mới khoảng 15-16 tuổi khi có con, còn người vợ chỉ khoảng 13-14 tuổi. Điều này khiến không ít người cho rằng các mốc thời gian hoàn toàn thiếu hợp lý.

Ở phần bình luận, nhiều tài khoản tỏ ra hoang mang trước cách ghi năm sinh. Một số ý kiến cho rằng chủ kênh có thể đã nhập nhầm, trong khi không ít người lại nhận định đây là hành động cố tình viết sai để tạo tranh cãi. Thậm chí có bình luận còn chỉ ra người vợ thực tế có thể sinh năm 2004 thay vì 2009, đồng thời cho rằng việc thay đổi năm sinh chỉ nhằm thu hút lượt bình luận và tăng tương tác cho video.

Chính vì vậy, thay vì bàn luận về cuộc sống gia đình hay những khoảnh khắc đáng yêu của các em nhỏ, cư dân mạng lại tập trung gần như hoàn toàn vào câu chuyện năm sinh và tính xác thực của những thông tin được đăng tải.

Sự thật hay chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý?

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có căn cứ để khẳng định những thông tin trên là chính xác hay chỉ là lỗi đánh máy. Chủ tài khoản cũng chưa lên tiếng giải thích về những nghi vấn mà cộng đồng mạng đặt ra.

Dẫu vậy, nhiều người cho rằng nếu đây thực sự là một chiêu trò nhằm "câu view", thì cách làm này có thể tạo ra những tác động tiêu cực. Thuật toán của các nền tảng mạng xã hội thường ưu tiên những nội dung có lượng tương tác cao, vì vậy không ít nhà sáng tạo đã lựa chọn cách đưa vào các chi tiết gây tranh cãi để kích thích người xem bình luận, tranh luận hoặc chia sẻ.

Thực tế, việc cố tình đăng tải thông tin mập mờ hoặc sai lệch có thể giúp một video nhanh chóng lan truyền. Tuy nhiên, về lâu dài, điều này cũng khiến người xem mất dần niềm tin vào nội dung được chia sẻ, đồng thời tạo ra môi trường thông tin dễ gây hiểu lầm.

Bên cạnh đó, việc liên quan đến độ tuổi kết hôn hay sinh con vốn là những vấn đề nhạy cảm. Nếu thông tin không chính xác nhưng vẫn được lan truyền rộng rãi, nhiều người có thể hiểu sai hoặc vô tình tiếp nhận những dữ liệu không được kiểm chứng.

Ở góc độ người dùng mạng xã hội, thay vì vội vàng tin vào mọi nội dung xuất hiện trên bảng tin, mỗi người nên giữ thái độ tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra kết luận hoặc chia sẻ rộng rãi. Còn với những người sáng tạo nội dung, việc xây dựng sức hút bằng những câu chuyện chân thực và tích cực vẫn luôn là cách bền vững hơn so với việc tạo tranh cãi chỉ để đổi lấy vài con số tương tác nhất thời.