Khoe con trai lớp 1 là "thiên tài", bà mẹ bị netizen phản dame: "Thôi tỉnh đi, lớp nào chả có vài chục thiên tài như thế!"

Mới đây, trên MXH Trung Quốc, một bà mẹ từng tự hào gọi con trai mình là "thiên tài lớp 1" đã chia sẻ câu chuyện khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Theo đó, người mẹ này lặng lẽ chụp lại bức ảnh con trai đang ngồi học và đăng lên mạng, kèm theo dòng tâm sự đầy bối rối: "Không hiểu vì sao con tôi không còn thông minh như trước". Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng ấy đã thu hút hơn 2.400 bình luận, mà hầu hết đều chung một lời nhắn: "Cô ơi, hãy tỉnh lại đi! Trong một lớp học có đến hơn 20 'thiên tài' như thế".

Đăng ảnh của con trai lên mạng, người mẹ nhận về loạt chỉ trích.

Người mẹ kể rằng, hồi lớp 1, con trai bà từng đạt điểm tuyệt đối mọi bài kiểm tra, được giáo viên hết lời khen ngợi. Bà tin rằng mình đang nuôi dưỡng một thần đồng. Nhưng chỉ vài năm sau, điểm số của cậu bé bắt đầu sa sút, niềm hứng thú học hành phai nhạt, thậm chí còn có lúc nói dối. Quá sốc và thất vọng, bà gọi con là "thiên tài sa ngã" - một danh xưng khiến cư dân mạng phải rùng mình.

Dưới bài đăng, một giáo viên tiểu học đã bình luận: "Trong lớp tôi dạy, có hơn 20 học sinh đạt điểm tuyệt đối khi kiểm tra lớp 1. Ở độ tuổi đó, điều này hoàn toàn bình thường, không có gì là 'thiên tài' cả".

Cộng đồng mạng cũng tỏ ra bức xúc, cho rằng việc gọi con là "sa ngã" chẳng khác nào đặt gánh nặng khổng lồ lên vai một đứa trẻ tiểu học. Nó phản ánh cách suy nghĩ cực đoan của không ít bậc phụ huynh: quá vội vàng gắn cho con cái danh xưng "thiên tài", rồi thất vọng khi chúng không đáp ứng nổi kỳ vọng ấy.

Người mẹ cảm thấy thất vọng khi con không còn thông minh như trước.

Sự thật là, ngay cả những đứa trẻ có năng khiếu thực sự cũng không phải lúc nào cũng duy trì được lợi thế ấy. Sự phát triển của trẻ chịu ảnh hưởng từ vô số yếu tố: môi trường, cách giáo dục, tâm lý, và cả may mắn. Một bài kiểm tra điểm 10 ở lớp 1 không thể dự đoán tương lai của một con người.

Điều đáng nói hơn là cách người mẹ này phản ứng. Khi con không còn xuất sắc, bà đổ lỗi cho môi trường hoặc cho rằng con thay đổi, mà không hề tự hỏi: Liệu mình đã kỳ vọng quá mức, hay đã khiến con áp lực đến mức đánh mất niềm vui học tập?

Bà thường dạy con rằng: "Học là vì chính con, mẹ không mong đợi gì". Câu nói nghe có vẻ đúng, nhưng thực ra lại rỗng tuếch. Một đứa trẻ tiểu học đâu hiểu được "lợi ích tương lai" trừu tượng như thế. Chúng cần sự hướng dẫn cụ thể, sự khích lệ chân thành, và quan trọng nhất là cảm giác được yêu thương vô điều kiện, dù có là "thiên tài" hay không.

Cần đồng hành cùng con trong học tập thay vì kỳ vọng và áp đặt.

Một đứa trẻ đạt điểm cao sớm có thể chỉ đơn giản là được học trước, hoặc có trí nhớ tốt hơn trong giai đoạn đầu. Khi chương trình học dần nâng cao, ưu thế ấy mất đi, và các bạn khác bắt đầu bắt kịp. Thay vì hoảng loạn, cha mẹ cần hiểu rằng sự phát triển của con là một hành trình dài với những bước lùi, bước tiến xen kẽ.

Thay vì mải mê dán nhãn "năng khiếu" hay "thiên tài", điều quan trọng hơn cả là giúp con giữ được sự tò mò, niềm vui và lòng tự tin trong việc học. Bởi đối với hầu hết trẻ em, học tập hạnh phúc và phát triển lành mạnh mới là nền tảng thật sự để đi xa, chứ không phải là một vài điểm 10 trong quá khứ.

Theo Sohu