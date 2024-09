Theo điều tra, từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2024, Lê Sỹ Phong (SN 1997, trú tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), đã thông tin sai sự thật rằng anh ta có quan hệ với các lãnh đạo của lực lượng công an (Công an cấp Cục thuộc Bộ Công an và Công an cấp tỉnh) để lừa đảo . Nạn nhân tin tưởng đã chuyển tiền cho Phong nhằm nhờ can thiệp “chạy án” cho người thân. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lê Sỹ Phong không thực hiện như đã hứa và chiếm đoạt số tiền đó.

Bị can Lê Sỹ Phong.

Dựa trên tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/8/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Sỹ Phong. Các quyết định đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

CQĐT đề nghị ai bị Lê Sỹ Phong lừa đảo, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Đức Hạnh - Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, theo địa chỉ: Số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam , quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc điện thoại: 0692345911 để được giải quyết theo quy định.