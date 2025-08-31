Khốc liệt cuộc chiến giá xe Trung Quốc, BYD có quý đầu tiên lợi nhuận lao dốc trong 3 năm qua

Hãng sản xuất xe điện Trung Quốc BYD, đối thủ lớn nhất của Tesla tại thị trường này, đã báo cáo lợi nhuận quý giảm lần đầu tiên trong hơn ba năm rưỡi khi sự mở rộng của công ty gặp khó khăn giữa chiến dịch của chính phủ chống lại cuộc chiến giá. Lợi nhuận ròng của nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới đạt 6,4 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 894,74 triệu USD trong quý hai, giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 100,4% trong quý đầu tiên.

Doanh thu trong ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 tăng 14% lên 200,9 tỷ Nhân dân tệ, trong khi lợi nhuận nửa đầu năm tăng 13,8% với doanh thu tăng 23,3%. Tuy nhiên, những con số này không thể che giấu được thực tế rằng BYD đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong những tháng gần đây khi chính quyền Trung Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc chiến giá khốc liệt đang tạo áp lực lên biên lợi nhuận của toàn ngành.

BYD đã đặt mục tiêu bán 5,5 triệu xe trên toàn cầu trong năm nay, nhưng chỉ bán được 2,49 triệu xe trong bảy tháng đầu năm, đạt 45% mục tiêu. Rosalie Chen, nhà phân tích tại Third Bridge, nhận định "triển vọng để BYD đạt được những mục tiêu đầy tham vọng cho cả năm có vẻ bi quan." Các nhà phân tích của Nomura cho biết vào ngày 12 tháng 8 rằng họ kỳ vọng BYD sẽ bán được từ 5 đến 5,2 triệu xe trong năm nay.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi BYD, công ty tạo ra gần 80% doanh số tại Trung Quốc, chứng kiến doanh số xe giảm tại thị trường nội địa trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 7, trong khi sản xuất của hãng giảm lần đầu tiên trong 17 tháng. Để ứng phó với tình hình khó khăn, hãng xe này đã làm chậm sản xuất và hoãn việc mở rộng công suất tại các nhà máy ở Trung Quốc, theo báo cáo của Reuters vào tháng 6.

Áp lực từ chính quyền cũng buộc BYD phải thay đổi cách thức kinh doanh. Cùng với các hãng xe lớn khác, BYD đã cam kết vào tháng 6 thanh toán cho các nhà cung cấp trong vòng 60 ngày sau khi chính quyền Trung Quốc ra lệnh cho các hãng xe thanh toán nhanh hơn và ngừng cuộc chiến giá. Cam kết này đã khiến các nhà phân tích xem xét kỹ hơn vốn lưu động của BYD và các hãng xe khác.

Vốn lưu động, chỉ số cho thấy sự khác biệt giữa tài sản hiện tại và nợ phải trả hiện tại của công ty, phản ánh mức độ sẵn có của doanh nghiệp cho chi phí hàng ngày. Tình hình tài chính của BYD cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại khi thâm hụt vốn lưu động của công ty mở rộng lên 122,7 tỷ Nhân dân tệ tính đến ngày 30 tháng 6, từ mức 95,8 tỷ Nhân dân tệ vào cuối tháng 3. Con số này đứng ở mức 125,4 tỷ Nhân dân tệ vào cuối năm 2024.

Thêm vào đó, tỷ lệ nợ trên tài sản của BYD đã tăng lên 71,1% vào cuối tháng 6, từ mức 70,7% vào cuối quý đầu tiên. Những chỉ số này cho thấy công ty đang phải đối mặt với áp lực tài chính ngày càng gia tăng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và các yêu cầu từ chính phủ về thanh toán nhanh chóng hơn cho nhà cung cấp.

Tình hình của BYD phản ánh thực trạng chung của ngành công nghiệp ô tô điện Trung Quốc, nơi cuộc chiến giá đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đến mức chính quyền phải can thiệp. Việc một trong những "ông lớn" hàng đầu ngành này cũng phải chịu tác động tiêu cực cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc cạnh tranh và sự cần thiết phải tìm ra giải pháp bền vững cho toàn ngành.