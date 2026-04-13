Khoảnh khắc xé dòng nước dữ, giành lại sự sống cho hai mẹ con nhảy cầu

Ngày 13/4, lãnh đạo UBND xã Vạn An (Nghệ An) cho biết, địa phương sẽ tổ chức biểu dương, động viên anh Nguyễn Trọng Khánh (trú tại xóm Hà Long, xã Vạn An) vì hành động dũng cảm, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để cứu người trong hoàn cảnh khẩn cấp.

Trước đó, đêm khuya 12/4, tại khu vực cầu Nam Đàn (xã Vạn An), một phụ nữ trẻ bế theo con trai khoảng 5 tuổi bất ngờ trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Lam đang chảy xiết.

Anh Khánh (ngồi sau xe) đã lao xuống sông cứu hai mẹ con nhảy cầu.

Diễn biến quá nhanh khiến nhiều người có mặt không kịp phản ứng. Tiếng hô hoán vang lên trong hoảng loạn, ai nấy đều bàng hoàng trước tình huống nguy cấp . Ngay lúc đó, anh Nguyễn Trọng Khánh đã lập tức lao xuống dòng nước mà không chần chừ.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Khánh nhanh chóng xác định vị trí hai mẹ con đang chới với giữa dòng nước. Không quản nguy hiểm, anh bơi ra tiếp cận, đồng thời phối hợp cùng một số người dân gần đó hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Tất cả diễn ra chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn lao – giành lại sự sống cho hai con người giữa ranh giới sinh tử.

Sau khi được cứu, người phụ nữ gần như suy sụp, ôm chặt con vào lòng và bật khóc nức nở. Cháu bé hoảng sợ nhưng may mắn không bị thương tích nghiêm trọng. Nhiều người chứng kiến cũng không giấu được xúc động trước khoảnh khắc hai mẹ con được cứu sống trong gang tấc.

Người dân hỗ trợ đưa hai mẹ con sau khi nhảy sông Lam vào bờ an toàn.

Trong quá trình cứu người, anh Khánh bị vật sắc cứa vào chân, vết thương khá sâu. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa anh đến cơ sở y tế để xử lý. Dù phải khâu vết thương, sức khỏe của anh hiện đã ổn định.

Hành động của anh Khánh diễn ra lặng lẽ nhưng lay động lòng người. Đó không chỉ là sự dũng cảm, mà còn là phản xạ tự nhiên của một trái tim biết yêu thương và trân trọng sự sống.

Một số hình ảnh xúc khác được người dân ghi lại trước hành động dũng cảm cứu người trong đêm của anh Nguyễn Trọng Khánh: