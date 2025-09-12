Khoảnh khắc xe chở xăng phát nổ khiến gần 100 người thương vong, mọi người bỏ chạy trong tiếng la hét cầu cứu

Vào thứ Tư (10/9) vừa qua, một chiếc xe bồn chở 49.500 lít gas, còn được gọi là "pipas" tại Mexico, đã bị lật tại khu vực Puente de la Concordia trên một tuyến đường cao tốc ở thành phố Mexico. Sự cố này đã dẫn đến một vụ nổ kinh hoàng, tạo ra "sóng xung kích" làm rung chuyển cả khu vực.

Hậu quả của vụ nổ là vô cùng thảm khốc. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt trong khi người dân hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường ở quận Iztapalapa. Video khác ghi lại cảnh cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ chiếc xe bồn trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa. Một số nạn nhân bị bỏng nặng trên khắp cơ thể và quần áo bị cháy xém.

Khoảnh khắc kinh hoàng được ghi lại

Theo Thị trưởng Mexico City Clara Brugada, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 90 người bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện trong thành phố, nhiều người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tính đến sáng thứ Tư, 10 người đã được xuất viện. Văn phòng Công tố Mexico City cho biết, vụ nổ đã tạo ra một "sóng xung kích" làm hư hại 32 phương tiện gần đó.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Văn phòng công tố cho biết: "Các chuyên gia pháp y đang làm việc tại hiện trường để thu thập bằng chứng ban đầu và xác định nguyên nhân vụ việc". Họ cũng sẽ điều tra xem liệu công ty sở hữu xe bồn có tuân thủ các quy định hay không và tình trạng của tài xế.

Các hình ảnh tại hiện trường

Đến cuối ngày thứ Tư, ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên, công tác làm mát vẫn đang được tiếp tục. Văn phòng công tố khẳng định sẽ "đảm bảo việc chăm sóc toàn diện cho các nạn nhân và gia đình của họ".

Nguồn: CNN, NYPost



