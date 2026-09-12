Khoảnh khắc UAV Ukraine tập kích Saratov, tòa nhà bị đâm thủng

UAV Ukraine tập kích vùng Saratov của Nga, làm hư hại tòa nhà dân sự và gây cháy lớn tại kho hàng của hãng bán lẻ trực tuyến Ozon.





Tòa nhà dân sự ở Saratov bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV. (Video: Exilenova+/Telegram)

Theo The Moscow Times , Thống đốc tỉnh Saratov, ông Roman Busargin, xác nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây hư hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự tại thành phố Engels, thuộc vùng Saratov .

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy phần bên ngoài của tòa nhà bị hư hại sau vụ việc. Theo thông tin ban đầu từ ông Busargin, vụ việc không gây thương vong. Các lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường.

UAV của Ukraine trong đêm 11/9 cũng đã tập kích một kho hàng thuộc Ozon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga, tại thành phố Saratov. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn và buộc cơ sở này phải sơ tán.

Một kho hàng của Ozon ở Saratov bốc cháy dữ dội sau một cuộc tấn công của Ukraine. (Ảnh: The Moscow Times)

Vụ tập kích mới nhất nâng số kho hàng thuộc Ozon và đối thủ lớn nhất của hãng là Wildberries bị tấn công kể từ giữa mùa hè lên hơn 20 cơ sở. Ozon thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động tiếp nhận đơn hàng và giao hàng trên khắp Saratov. Cổ phiếu Ozon giảm 5% trên Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva sau thông tin về vụ tấn công.

Theo hãng tin Astra có trụ sở ngoài Nga, một đám cháy khác cũng bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Saratov thuộc sở hữu của Rosneft. Cơ sở này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang toàn diện.

Hệ thống giám sát cháy FIRMS của NASA ghi nhận hai đám cháy bùng lên ở khu vực ngoại ô phía nam và phía tây Saratov, tương ứng với vị trí của nhà máy lọc dầu Rosneft và kho hàng Ozon.

Các cơ sở của Wildberries và Ozon bị UAV Ukraine tấn công. (Ảnh: The Moscow Times)

Ở một diễn biến khác tại tỉnh Tula, phía nam Moscow, Thống đốc Dmitry Milyayev cho biết hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV.

Xa hơn về phía tây nam, tại tỉnh Belgorod, giới chức địa phương cho biết một tài xế thiệt mạng và hành khách đi cùng bị thương khi UAV tấn công phương tiện của họ gần biên giới Ukraine vào tối 10/9.

Quyền Thống đốc Alexander Shuvayev cho biết tổng cộng 4 dân thường thiệt mạng và 16 người bị thương tại khu vực này trong vòng 24 giờ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã đánh chặn 777 UAV Ukraine trên lãnh thổ Nga và Ukraine trong khoảng thời gian từ đêm 10/9 đến sáng 11/9.